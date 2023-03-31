Лукашенко заявил, что в Украине нужно объявить перемирие, "пока не началась эскалация". В Кремле прокомментировали

Лукашенко: Объявить перемирие без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники! Все, мертво, замерли! Фото: EPA

"Все вопросы – территориальные, восстановительные, безопасности и прочие – нужно и возможно решить за столом переговоров. Без предварительных условий... Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия. Объявить перемирие без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники! Все, мертво, замерли!" – заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что переговоры надо начинать именно сейчас, "пока не началась эскалация". По его словам, раньше россияне просили, в том числе у Беларуси, оружие и боеприпасы, а теперь якобы "ни у кого не просят", потому что "военно-промышленный комплекс сегодня в России разворачивается на полную мощь".

"И если этот военно-промышленный комплекс развернется на полную мощь, о мире будет говорить трудно. Эта русская телега по инерции если покатится, то мало не покажется. С другой стороны, если Украина будет напичкана оружием (западным, там уже не осталось советского), если переподготовку пройдут военные, также будет армада. И мы потеряем не полмиллиона убитыми и искалеченными", – сказал Лукашенко, не уточняя, о каких "мы" он говорит.

При этом самопровозглашенный президент заявил, что если Запад "попытается использовать паузу в боевых действиях для усиления своих позиций обманом", то Россия "обязана задействовать всю мощь... для предотвращения эскалации конфликта".

"И фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран – все должно пойти в действие, если в очередной раз будет обман и будет замечено хоть малейшее движение в Украину или с другой стороны, со стороны России, передвижение войск и подготовка к атаке", – сказал Лукашенко.

Предложение Лукашенко на следующей неделе будет обсуждаться между ним и президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным. Об этом сказал журналистам спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

По его словам, политики будут общаться в рамках заседания Высшего Государственного совета Союзного государства, "наверняка будут и эту тему обсуждать".

При этом он добавил, что "в контексте Украины ничего не меняется", и подчеркнул, что война, которую Песков называет "специальной военной операцией", продолжится, поскольку она является "единственным средством достижения тех целей", которые стоят перед РФ.