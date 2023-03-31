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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лукашенко заявил, что в Украине нужно объявить перемирие, "пока не началась эскалация". В Кремле прокомментировали

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Лукашенко: Объявить перемирие без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники! Все, мертво, замерли!
Лукашенко: Объявить перемирие без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники! Все, мертво, замерли!
Фото: EPA

Находящийся у власти в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что России и Украине следует объявить полное перемирие "без всяких дополнительных условий" и начать переговоры. Об этом он сказал 31 марта в послании белорусскому народу и Национальному собранию, частичный текст речи опубликовала его пресс-служба.

"Все вопросы – территориальные, восстановительные, безопасности и прочие – нужно и возможно решить за столом переговоров. Без предварительных условий... Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия. Объявить перемирие без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники! Все, мертво, замерли!" – заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что переговоры надо начинать именно сейчас, "пока не началась эскалация". По его словам, раньше россияне просили, в том числе у Беларуси, оружие и боеприпасы, а теперь якобы "ни у кого не просят", потому что "военно-промышленный комплекс сегодня в России разворачивается на полную мощь".

"И если этот военно-промышленный комплекс развернется на полную мощь, о мире будет говорить трудно. Эта русская телега по инерции если покатится, то мало не покажется. С другой стороны, если Украина будет напичкана оружием (западным, там уже не осталось советского), если переподготовку пройдут военные, также будет армада. И мы потеряем не полмиллиона убитыми и искалеченными", – сказал Лукашенко, не уточняя, о каких "мы" он говорит. 

При этом самопровозглашенный президент заявил, что если Запад "попытается использовать паузу в боевых действиях для усиления своих позиций обманом", то Россия "обязана задействовать всю мощь... для предотвращения эскалации конфликта".

"И фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран  все должно пойти в действие, если в очередной раз будет обман и будет замечено хоть малейшее движение в Украину или с другой стороны, со стороны России, передвижение войск и подготовка к атаке",  сказал Лукашенко.

Предложение Лукашенко на следующей неделе будет обсуждаться между ним и президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным. Об этом сказал журналистам спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс"

По его словам, политики будут общаться в рамках заседания Высшего Государственного совета Союзного государства, "наверняка будут и эту тему обсуждать".

При этом он добавил, что "в контексте Украины ничего не меняется", и подчеркнул, что война, которую Песков называет "специальной военной операцией", продолжится, поскольку она является "единственным средством достижения тех целей", которые стоят перед РФ. 

Контекст:

Россия в 2014 году развязала войну против Украины, аннексировав Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В 2022 году она начала полномасштабную войну против Украины, вторгнувшись с разных направлений, в том числе из Беларуси, которая предоставила стране-агрессору свою территорию. 

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. 

В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины. 

Россия неоднократно после этого призывала Украину сесть за стол переговоров, при этом Путин исключал, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня. 

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – заявил он.

15 ноября во время выступления на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Теги: Владимир Путин, Беларусь, оружие, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, переговоры, перемирие, война России против Украины
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