Зеленский: Не стоит думать, как сохранить лицо Путину

"Украинская демократия даже в условиях тотальной войны против нашего народа поддерживает абсолютное внутреннее единство. Победить – это наша национальная цель. Но что значит "победить"? Сохранить свободу, сохранить достоинство, сохранить нашу землю. В чем же стратегия свободного мира по отношению к тоталитарной России, которая ищет, как наплодить себе как можно больше тоталитарных союзников в мире? Есть ли такая четкая стратегия?" – спросил президент.

Зеленский рассказал, какой должна быть предполагаемая стратегия. В частности, по его словам, "зло должно проиграть войну".

"Проиграет сейчас – будет знать, что будет проигрывать всегда и всюду. [...] Не стоит думать, как сохранить лицо Путину, чтобы якобы снизить расходы на борьбу с ним. Следует думать, как сохранить уважение к демократии в тех странах, где свобода еще должна победить", – заявил глава государства.