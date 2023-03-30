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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Не стоит думать, как сохранить лицо Путину

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Зеленский: Победить это наша национальная цель
Зеленский: Победить – это наша национальная цель
Фото: EPA

Западные государства не должны думать о том, как "сохранить лицо" президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 29 марта во время выступления на Саммите за демократию под председательством президента США Джо Байдена, текст речи опубликовала его пресс-служба.

"Украинская демократия даже в условиях тотальной войны против нашего народа поддерживает абсолютное внутреннее единство. Победить – это наша национальная цель. Но что значит "победить"? Сохранить свободу, сохранить достоинство, сохранить нашу землю. В чем же стратегия свободного мира по отношению к тоталитарной России, которая ищет, как наплодить себе как можно больше тоталитарных союзников в мире? Есть ли такая четкая стратегия?" – спросил президент.

Зеленский рассказал, какой должна быть предполагаемая стратегия. В частности, по его словам, "зло должно проиграть войну".

"Проиграет сейчас – будет знать, что будет проигрывать всегда и всюду. [...] Не стоит думать, как сохранить лицо Путину, чтобы якобы снизить расходы на борьбу с ним. Следует думать, как сохранить уважение к демократии в тех странах, где свобода еще должна победить", – заявил глава государства.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на востоке Украины, в результате которых были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Путин, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины
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