В Верховной Раде рассматривается вариант доставки повесток через мессенджеры, это еще на этапе обсуждения – Вениславский

"Есть разные варианты, которые могут быть в будущем. Говорить о том, что это уже проект, преждевременно. Мы работаем в комитете над вопросами усовершенствования системы мобилизации, мобилизационной подготовки, уведомления, вручения и так далее. Поэтому есть определенные проблемы в связи с большим количеством внутренне перемещенных лиц, в том числе призывного возраста", – сказал он.
Вениславский объяснил, что многие люди призывного возраста не встали на воинский учет. При этом все военнообязанные должны предоставлять информацию о местонахождении, и на основании этой информации формируются соответствующие программы.
"На уровне комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности мы рассматриваем вопрос усовершенствования законодательных оснований, чтобы территориальные центры комплектования и социальной поддержки могли менее конфликтно вручать повестки", – сказал он.
По словам Вениславского, в судебных процессах уже есть возможность уведомления участников процесса через разные коммуникационные средства, в том числе мессенджеры. Как один из вариантов, рассматривается вероятность такого уведомления и о повестках.
"Рассматриваются разные варианты, в том числе через существующие базы данных. Но это еще на этапе обсуждения", – подчеркнул он.
Вениславский добавил, что обсуждается в том числе и вариант доставки повесток через приложение "Дія". При этом он подчеркнул, что пока в этом вопросе остаются проблемы в законодательном поле, они связаны с защитой персональных данных и другими ограничениями.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
В интервью LIGA.net, опубликованном 6 марта, министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что мобилизационный план еще не завершен.
В Минцифры в январе 2023 года заявляли, что украинское правительство приняло постановление, согласно которому в приложении "Дія" должен появиться электронный военный билет, однако это не означает, что украинцам через этот сервис будут приходить повестки.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр 18 марта заявила, что в Украине повестки через "Дію" не выдаются и этот вопрос не прорабатывается.