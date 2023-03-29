В Верховной Раде рассматривается вариант доставки повесток через мессенджеры, это еще на этапе обсуждения – Вениславский

"Есть разные варианты, которые могут быть в будущем. Говорить о том, что это уже проект, преждевременно. Мы работаем в комитете над вопросами усовершенствования системы мобилизации, мобилизационной подготовки, уведомления, вручения и так далее. Поэтому есть определенные проблемы в связи с большим количеством внутренне перемещенных лиц, в том числе призывного возраста", – сказал он.

Вениславский объяснил, что многие люди призывного возраста не встали на воинский учет. При этом все военнообязанные должны предоставлять информацию о местонахождении, и на основании этой информации формируются соответствующие программы.

"На уровне комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности мы рассматриваем вопрос усовершенствования законодательных оснований, чтобы территориальные центры комплектования и социальной поддержки могли менее конфликтно вручать повестки", – сказал он.

По словам Вениславского, в судебных процессах уже есть возможность уведомления участников процесса через разные коммуникационные средства, в том числе мессенджеры. Как один из вариантов, рассматривается вероятность такого уведомления и о повестках.

"Рассматриваются разные варианты, в том числе через существующие базы данных. Но это еще на этапе обсуждения", – подчеркнул он.

Вениславский добавил, что обсуждается в том числе и вариант доставки повесток через приложение "Дія". При этом он подчеркнул, что пока в этом вопросе остаются проблемы в законодательном поле, они связаны с защитой персональных данных и другими ограничениями.