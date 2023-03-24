В ВР предлагают закрепить право на демобилизацию после 1,5 года службы во время военного положения – законопроект

Проект дает право уволиться тем военным, кто служит с начала войны Фото: ЕРА

В проекте предлагается внести изменения в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", закрепив право мобилизованным с начала войны увольняться через полтора года, если они сами не хотят перейти на контракт.

Также проект включает правки в законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в части предоставления отсрочки от призыва на пять лет для тех, кто демобилизован и отслужил максимальный срок службы по призыву по мобилизации.

По словам его автора, народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, документ разработан после многочисленных обращений.

"Ко мне обращалось много военных, которые объясняли, что ситуация неопределенности сроков службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния. Следует особенно учесть, что после начала полномасштабного вторжения первыми пришли в армию добровольцы и те, кто не собирался уклоняться от повесток. Получается, что государство и общество могли положиться на этих людей для своей защиты – вместо этого эти люди, без четко прописанных прав и сроков службы, пока не могут положиться на государство и общество. Призываю как можно быстрее рассмотреть этот законопроект”, – добавил он.

21 марта ВР приняла во втором чтении и в целом проект закона №8169 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и прохождения военной службы".

Согласно принятым изменениям, ч. 7 ст. 23 этого закона будет отредактирована таким образом: "Для граждан Украины, призванных на военную службу, устанавливаются следующие сроки военной службы в календарном исчислении: [...] для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, – до сроков, определенных решением президента Украины, в том числе в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации".

В действующей редакции там формулировка "до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации".

Как пояснил сайт Верховной Рады, таким образом будут "приведены в соответствие некоторые положения закона "О воинской обязанности и военной службе" и разделены во времени (на мирное время и особый период – вне и в пределах периодов проведения мобилизации, действия военного положения) по результатам проведенного в государстве правого режима военного положения". Закон должны подписать спикер парламента Руслан Стефанчук и президент Украины Владимир Зеленский.