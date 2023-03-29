В Раде работают над усовершенствованием мобилизационных процедур в Украине – нардеп

Вениславский: Ситуаций, когда военнослужащий был сразу направлен в зону боевых действий после призыва на службу, больше не будет Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Об этом нардеп от "Слуги народа", член этого комитета Федор Вениславский заявил в комментарии "Укринформу" 29 марта.

"По результатам заседания оборонного комитета, где были все руководители высшего уровня, отвечающие за мобилизационные меры, выяснили, почему возникают такие неправильные ситуации, например, когда военнослужащий был сразу направлен в зону боевых действий после призыва на службу. Эти вопросы мы взяли на контроль. Такого больше не будет. Виновные будут привлечены к ответственности", – рассказал Вениславский.

По его словам, комитет разрабатывает изменения в законодательство, которые будут способствовать урегулированию вопроса выдачи повесток военнообязанным внутренне перемещенным лицам, вынужденно проживающим сейчас не по месту постоянной регистрации.