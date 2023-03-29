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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Раде работают над усовершенствованием мобилизационных процедур в Украине – нардеп

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Вениславский: Ситуаций, когда военнослужащий был сразу направлен в зону боевых действий после призыва на службу, больше не будет
Вениславский: Ситуаций, когда военнослужащий был сразу направлен в зону боевых действий после призыва на службу, больше не будет
Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки работает над усовершенствованием мобилизационных процедур в Украине.

Об этом нардеп от "Слуги народа", член этого комитета Федор Вениславский заявил в комментарии "Укринформу" 29 марта.  

"По результатам заседания оборонного комитета, где были все руководители высшего уровня, отвечающие за мобилизационные меры, выяснили, почему возникают такие неправильные ситуации, например, когда военнослужащий был сразу направлен в зону боевых действий после призыва на службу. Эти вопросы мы взяли на контроль. Такого больше не будет. Виновные будут привлечены к ответственности", – рассказал Вениславский. 

По его словам, комитет разрабатывает изменения в законодательство, которые будут способствовать урегулированию вопроса выдачи повесток военнообязанным внутренне перемещенным лицам, вынужденно проживающим сейчас не по месту постоянной регистрации.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

В интервью LIGA.net, опубликованном 6 марта, министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что мобилизационный план еще не завершен.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, мобилизация, военное положение, законодательство, комитет, военнослужащий, Федор Вениславский
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