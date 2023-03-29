ГБР задержало в Харькове двух военных, которые за деньги помогали уклонистам

По данным следствия, за $3–5 тыс. они обещали "клиентам" отсрочку или полное освобождение от службы.

Фигурантов задержали в Харькове во время получения второй части взятки от призывника за возможность отсрочки на пять лет. На встречу они принесли готовое заключение медицинско-врачебной комиссии, согласно которому призывник признан ограниченно годным к службе в военное время, и уже оформленный военный билет.

"ГБР изучает происхождение этих документов. Принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению преступления", – говорится в сообщении.

Дело заведено по ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом и превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). Санкция этих статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.