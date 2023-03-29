ГБР задержало в Харькове двух военных, которые за деньги помогали уклонистам

По данным следствия, за $3–5 тыс. они обещали "клиентам" отсрочку или полное освобождение от службы.
Фигурантов задержали в Харькове во время получения второй части взятки от призывника за возможность отсрочки на пять лет. На встречу они принесли готовое заключение медицинско-врачебной комиссии, согласно которому призывник признан ограниченно годным к службе в военное время, и уже оформленный военный билет.
"ГБР изучает происхождение этих документов. Принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению преступления", – говорится в сообщении.
Дело заведено по ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом и превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). Санкция этих статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений.
Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.