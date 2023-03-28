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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне нашли формулу "ласковой мобилизации" мужчин на оккупированных территориях без возрастных ограничений – Андрющенко

Оккупанты придумали, как "мобилизовывать" жителей временно оккупированных территорий через Росгвардию - Андрющенко объяснил, как
Оккупанты придумали, как "мобилизовывать" жителей временно оккупированных территорий через Росгвардию - Андрющенко объяснил, как
Фото: EPA

Новый указ президента РФ Владимира Путина дает россиянам возможность отправлять на войну жителей временно оккупированных территорий Украины без ограничений по гражданству и возрасту. Об этом сообщил 28 марта в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Россияне нашли формулу "ласковой мобилизации" мужчин на оккупированных территориях без возрастных ограничений. Так, вчера Пути издал указ, согласно которому снимают все возрастные ограничения для оккупированных территорий при устройстве на службу в подразделения Росгвардии и Нац гвардии", – рассказал советник мэра.

Он добавил, что, согласно указу, россияне могут принимать в такие подразделения людей вообще без документов.

"То есть тех, у кого еще российского паспорта нет (или вообще документа нет), но аттестационная комиссия решит, что такой человек точно русский и точно заслуживает умереть за Путина на службе", – заявил Андрющенко.

Он отметил "удивительное совпадение" публикации российского указа с датой возобновления российского "военного учета" на оккупированных территориях Донецкой области от оккупантов.

"Поэтому в последний раз. Мариупольские мужчины в оккупации. Бегите. Эта ловушка вот-вот захлопнется и единственная дорога из города будет на фронт. Но оттуда в лучшем случае – плен, в стандартном варианте – пакет и кладбище Старого Крыма [Донецкой области]", – подытожил Андрющенко.

Контекст:

О том, что Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.

Генштаб ВСУ 16 февраля 2023 года сообщал, что в Мариуполе оккупанты мобилизуют бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью.

9 марта стало известно, что РФ планирует новую волну мобилизации на временно захваченных территориях Луганской и Донецкой областей. 22 марта. заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что россияне начинают на оккупированной территории новый этап мобилизации.

О подготовке российских оккупантов к мобилизации местных жителей во временно захваченном Крыму Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал 26 января. 14 марта ЦНС отмечал, что оккупанты наращивают темпы мобилизации на полуострове.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Донецкая область, оккупация, паспорт, Мариуполь, мобилизация, призыв, армия РФ, указ, война России против Украины, Росгвардия, российские военные, Петр Андрющенко, россияне
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