Россияне нашли формулу "ласковой мобилизации" мужчин на оккупированных территориях без возрастных ограничений – Андрющенко

Россияне нашли формулу "ласковой мобилизации" мужчин на оккупированных территориях без возрастных ограничений. Так, вчера Пути издал указ, согласно которому снимают все возрастные ограничения для оккупированных территорий при устройстве на службу в подразделения Росгвардии и Нац гвардии", – рассказал советник мэра.
Он добавил, что, согласно указу, россияне могут принимать в такие подразделения людей вообще без документов.
"То есть тех, у кого еще российского паспорта нет (или вообще документа нет), но аттестационная комиссия решит, что такой человек точно русский и точно заслуживает умереть за Путина на службе", – заявил Андрющенко.
Он отметил "удивительное совпадение" публикации российского указа с датой возобновления российского "военного учета" на оккупированных территориях Донецкой области от оккупантов.
"Поэтому в последний раз. Мариупольские мужчины в оккупации. Бегите. Эта ловушка вот-вот захлопнется и единственная дорога из города будет на фронт. Но оттуда в лучшем случае – плен, в стандартном варианте – пакет и кладбище Старого Крыма [Донецкой области]", – подытожил Андрющенко.
О том, что Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.
Генштаб ВСУ 16 февраля 2023 года сообщал, что в Мариуполе оккупанты мобилизуют бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью.
9 марта стало известно, что РФ планирует новую волну мобилизации на временно захваченных территориях Луганской и Донецкой областей. 22 марта. заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что россияне начинают на оккупированной территории новый этап мобилизации.
О подготовке российских оккупантов к мобилизации местных жителей во временно захваченном Крыму Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал 26 января. 14 марта ЦНС отмечал, что оккупанты наращивают темпы мобилизации на полуострове.