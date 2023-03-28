Россияне нашли формулу "ласковой мобилизации" мужчин на оккупированных территориях без возрастных ограничений – Андрющенко

Оккупанты придумали, как "мобилизовывать" жителей временно оккупированных территорий через Росгвардию - Андрющенко объяснил, как Фото: EPA

Россияне нашли формулу "ласковой мобилизации" мужчин на оккупированных территориях без возрастных ограничений. Так, вчера Пути издал указ, согласно которому снимают все возрастные ограничения для оккупированных территорий при устройстве на службу в подразделения Росгвардии и Нац гвардии", – рассказал советник мэра.

Он добавил, что, согласно указу, россияне могут принимать в такие подразделения людей вообще без документов.

"То есть тех, у кого еще российского паспорта нет (или вообще документа нет), но аттестационная комиссия решит, что такой человек точно русский и точно заслуживает умереть за Путина на службе", – заявил Андрющенко.

Он отметил "удивительное совпадение" публикации российского указа с датой возобновления российского "военного учета" на оккупированных территориях Донецкой области от оккупантов.

"Поэтому в последний раз. Мариупольские мужчины в оккупации. Бегите. Эта ловушка вот-вот захлопнется и единственная дорога из города будет на фронт. Но оттуда в лучшем случае – плен, в стандартном варианте – пакет и кладбище Старого Крыма [Донецкой области]", – подытожил Андрющенко.