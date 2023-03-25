"Я просто в шоке, он нигде по спискам не проходит. Потеряли единицу". ГУР перехватило разговор жены мобилизованного россиянина

По информации ГУР, россиянка – жительница Мурманской области. На записи она рассказывает сыну мобилизованного, что его отец после мобилизации не проходит ни по одному из списков и не числится ни в одной воинской части.

"Ну что там? Там вообще ужас. Он даже нигде по спискам не проходит... Ну, потеряли единицу. Я вообще не знаю, что там творится... Я просто в шоке. Там его документов даже нет, я в понедельник опять поеду в часть... Я такого беспредела и бардака вообще не видела", – сказала женщина.

По ее словам, это касается не только ее мужа, но и других мобилизованных.

"Там кто с ним был, короче, они по спискам, я так поняла, вообще не проходили", – сказала она.

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