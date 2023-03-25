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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я просто в шоке, он нигде по спискам не проходит. Потеряли единицу". ГУР перехватило разговор жены мобилизованного россиянина

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Родственники некоторых мобилизованных россиян не могут их найти, следует из перехвата ГУР
Родственники некоторых мобилизованных россиян не могут их найти, следует из перехвата ГУР
Фото: ЕРА (иллюстративное)

Жена мобилизованного в армию РФ россиянина пожаловалась, что не может найти никакой информации о том, куда его отправили. Запись телефонного разговора опубликовало в YouTube Главное управление разведки Минобороны.

По информации ГУР, россиянка – жительница Мурманской области. На записи она рассказывает сыну мобилизованного, что его отец после мобилизации не проходит ни по одному из списков и не числится ни в одной воинской части.

"Ну что там? Там вообще ужас. Он даже нигде по спискам не проходит... Ну, потеряли единицу. Я вообще не знаю, что там творится... Я просто в шоке. Там его документов даже нет, я в понедельник опять поеду в часть... Я такого беспредела и бардака вообще не видела", – сказала женщина.

По ее словам, это касается не только ее мужа, но и других мобилизованных.

"Там кто с ним был, короче, они по спискам, я так поняла, вообще не проходили", – сказала она.

ВИДЕО
Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube
Контекст:

21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщал, что Россия ежемесячно мобилизует по 20 тыс. человек.

24 марта Bloomberg написал, что Россия планирует мобилизовать 400 тыс. человек для сдерживания контрнаступления ВСУ. Для этого региональные чиновники получили квоты на набор и рассылают потенциальным добровольцам повестки для прихода в призывные комиссии. В то же время некоторые официальные лица в Москве не верят, что удастся собрать 400 тыс. новых военных.

Теги: военные, мобилизация, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские военные, российские оккупанты
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