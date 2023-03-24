Белковский: В России готовят очередную мобилизацию. Кремль рассчитать рекрутировать еще 400 тыс. человек в ближайшие два месяца

"Российская Федерация готовится к мощной обороне окупированных территорий и это нельзя сбрасывать со счетов. И ключевой фактор, обладает ли Украина в должной степени мобилизационным ресурсом новым. РФ сейчас готовит очередную мобилизацию, но она так не будет называться", – считает Белковский.
По его словам, в Кремле подписан секретный неопубликованный указ президента РФ Владимира Путина о военных сборах. Также расширяются возможности позыва, добавил он.
“В Кремле планируют рекрутировать еще примерно 400 тыс. человек в ближайшие два месяца. Это очень важный фактор происходящего. Через два месяца мы будем многое знать", – сказал российский политолог.
Он отметил, что в России есть проблемы с тем, чтобы обеспечить призывников всем необходимым для фронта, но главный ресурс для Путина – это “пушечное мясо”.
“Очень важный пропагандистской линией современной официальной Российской Федерации и всех тех людей, относимых к этой социальной группе соратников Владимира Владимировича, является то, что жизнь человеческая ничего не стоит. Жизнь русского человека не стоит. А смерть за Путина – стоит. Поэтому надо безусловно умирать и не морочить голову ни себе, ни другим", – сказал он.
21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщал, что Россия ежемесячно мобилизует по 20 тыс. человек.
24 марта Bloomberg написал, что Россия планирует мобилизовать 400 тыс. человек для сдерживания контрнаступления ВСУ. Для этого региональные чиновники получили квоты на набор и рассылают потенциальным добровольцам повестки для прихода в призывные комиссии. В то же время некоторые официальные лица в Москве не верят, что удастся собрать 400 тыс. новых военных.