Белковский: В России готовят очередную мобилизацию. Кремль рассчитать рекрутировать еще 400 тыс. человек в ближайшие два месяца

"Российская Федерация готовится к мощной обороне окупированных территорий и это нельзя сбрасывать со счетов. И ключевой фактор, обладает ли Украина в должной степени мобилизационным ресурсом новым. РФ сейчас готовит очередную мобилизацию, но она так не будет называться", – считает Белковский.

По его словам, в Кремле подписан секретный неопубликованный указ президента РФ Владимира Путина о военных сборах. Также расширяются возможности позыва, добавил он.

“В Кремле планируют рекрутировать еще примерно 400 тыс. человек в ближайшие два месяца. Это очень важный фактор происходящего. Через два месяца мы будем многое знать", – сказал российский политолог.

Он отметил, что в России есть проблемы с тем, чтобы обеспечить призывников всем необходимым для фронта, но главный ресурс для Путина – это “пушечное мясо”.

“Очень важный пропагандистской линией современной официальной Российской Федерации и всех тех людей, относимых к этой социальной группе соратников Владимира Владимировича, является то, что жизнь человеческая ничего не стоит. Жизнь русского человека не стоит. А смерть за Путина – стоит. Поэтому надо безусловно умирать и не морочить голову ни себе, ни другим", – сказал он.

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