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Белковский: Путин ездит в картеже с зенитно-ракетным комплексом "Панцирь", чтобы сбивать подлетающие дроны

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Путин (на фото) ездит на двух машинах Aurus, чтобы не было известно, в какой из них он сидит, отметил Белковский
Путин (на фото) ездит на двух машинах Aurus, чтобы не было известно, в какой из них он сидит, отметил Белковский
Фото: EPA (архив)

В кортеже президента РФ Владимира Путина присутствует ЗРК "Панцирь".

Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал российский политолог Станислав Белковский.

"Он [Путин] же уже ездит в кортеже с комплексом ПВО "Панцирь", чтобы сбивать подлетающие дроны… потенциально, – сообщил Белковский. – Да, уже в кортеже есть "Панцирь". Два Aurus… он же едет на двух машинах, чтобы не было известно, в какой из них он сидит. Но это распространенная практика для лидеров государств, не только для него. Он вот ездит на "двух танках", кортеж по городу, и зенитный ракетный комплекс "Панцирь".

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Сообщения о том, что в Москве, в том числе в центре столицы РФ, а также возле резиденции Путина начали размещать системы ПВО, 19 января начали массово распространять российские СМИ и Telegram-каналы. Фотографии комплексов "Панцирь-С1" на крышах зданий стали базой для многочисленных мемов и фотожаб в соцсетях.

Агентство Bloomberg сообщило, что российские власти развернули установки ПВО в Москве и ее окрестностях из-за опасений возможных ударов беспилотников.

23 января российское "Агентство.Новости" проинформировало, что в районе города Валдай Новгородской области РФ, где находится одна из резиденций Путина, разместили ЗРК "Панцирь-С1". Авторы материала сделали вывод, что поскольку такие же комплексы "в последние дни" появились на зданиях в Москве, это свидетельствует о том, что "к Путину и его близким приставили персональную ракетную установку" для защиты от "вероятного украинского удара". Жители местных населенных пунктов утверждают, что "комплекс не стоит без дела – он находится на боевом дежурстве, как минимум трое военнослужащих постоянно находятся рядом, антенна РЛС вращается".

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя установку ПВО, заявил, что "специальная военная операция" идет по плану. "Начинают прятаться за своими системами обороны, а не нападения", – сказал он.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Станислав Белковский, ПВО, беспилотники, Алеся Бацман, президент, интервью, кортеж, Панцирь-С
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