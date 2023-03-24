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Шольц заявил, что Путин не ищет переговоров, и призвал правительства ЕС заказывать больше оружия для Украины

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Война в Украине может завершиться только выводом войск РФ канцлер Германии
Война в Украине может завершиться только выводом войск РФ – канцлер Германии
Фото: ЕРА

Сообщения о желании президента России Владимира Путина договориться о мире не имеют отношения к реальности. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил 24 марта на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе (Бельгия), которую транслировал WELT.

По его словам, глава Кремля не ищет путей завершения войны, и нет никаких неизвестных общественности планов на будущие переговоры.

"Нет. Это фейковые новости, которые распространяются в мире "правыми" средствами массовой коммуникации, но они не имеют ничего общего с реальностью", – сказал Шольц.

Он отметил, что это не заставит его прекратить контакты с Путиным. Он продолжит попытки диалога с президентом РФ, как и пробовал делать это раньше.

"Совершенно понятно то, как эта война может завершиться: Россия должна вывести свои войска [из Украины]. Это станет основой дальнейшего установления справедливого мира в Украине и предотвращения достижения Россией ее имперских целей", – подытожил он.

Канцлер ФРГ добавил, что главы государств ЕС на саммите подтвердили намерение поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией столько, сколько будет нужно для победы.

Шольц также призвал союзников активнее присоединяться к контрактам, которые правительства заключают с военно-промышленным комплексом для увеличения производства боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Контекст:

Совет ЕС проходил 23–24 марта в Брюсселе. Как отмечала пресс-служба Европейского совета, лидеры ЕС обсудили последние события, связанные с войной России против Украины, а также поддержку Украины.

К ним обратился президент Украины. Он предложил лидерам ЕС провести саммит по мирному плану.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Брюссель, ФРГ, переговоры, военная помощь, саммит, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз, Олаф Шольц
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