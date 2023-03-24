Шольц заявил, что Путин не ищет переговоров, и призвал правительства ЕС заказывать больше оружия для Украины

Война в Украине может завершиться только выводом войск РФ – канцлер Германии Фото: ЕРА

По его словам, глава Кремля не ищет путей завершения войны, и нет никаких неизвестных общественности планов на будущие переговоры.

"Нет. Это фейковые новости, которые распространяются в мире "правыми" средствами массовой коммуникации, но они не имеют ничего общего с реальностью", – сказал Шольц.

Он отметил, что это не заставит его прекратить контакты с Путиным. Он продолжит попытки диалога с президентом РФ, как и пробовал делать это раньше.

"Совершенно понятно то, как эта война может завершиться: Россия должна вывести свои войска [из Украины]. Это станет основой дальнейшего установления справедливого мира в Украине и предотвращения достижения Россией ее имперских целей", – подытожил он.

Канцлер ФРГ добавил, что главы государств ЕС на саммите подтвердили намерение поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией столько, сколько будет нужно для победы.

Шольц также призвал союзников активнее присоединяться к контрактам, которые правительства заключают с военно-промышленным комплексом для увеличения производства боеприпасов для Вооруженных сил Украины.