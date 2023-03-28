Сунак призвал Си Цзиньпина повлиять на Путина и убедить его вывести российские войска из Украины

"В мирном предложении Китая были разные пункты, их поддержка территориальной целостности Украины действительно заслуживает одобрения. Но [...] их другие действия и другие заявления подорвали доверие к ним как к нейтральной стороне в этом вопросе", – сказал он.

Британский премьер отметил, что Россия зависит от Китая, и призвал председателя КНР Си Цзиньпина использовать свое влияние на президента РФ Владимира Путина, "чтобы убедить его прекратить эту войну и вывести войска из Украины как предпосылку для любых переговоров".

Он также предложил лидеру Китая пообщаться с другой стороной войны в Украине.

"Мы призываем Си Цзиньпина непосредственно пообщаться с президентом [Украины Владимиром] Зеленским относительно любого конкретного мирного предложения, которое Китай заинтересован предложить... Для Китая было бы правильно взаимодействовать непосредственно с Украиной в этом вопросе", – считает Сунак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)