Сунак призвал Си Цзиньпина повлиять на Путина и убедить его вывести российские войска из Украины

"В мирном предложении Китая были разные пункты, их поддержка территориальной целостности Украины действительно заслуживает одобрения. Но [...] их другие действия и другие заявления подорвали доверие к ним как к нейтральной стороне в этом вопросе", – сказал он.
Британский премьер отметил, что Россия зависит от Китая, и призвал председателя КНР Си Цзиньпина использовать свое влияние на президента РФ Владимира Путина, "чтобы убедить его прекратить эту войну и вывести войска из Украины как предпосылку для любых переговоров".
Он также предложил лидеру Китая пообщаться с другой стороной войны в Украине.
"Мы призываем Си Цзиньпина непосредственно пообщаться с президентом [Украины Владимиром] Зеленским относительно любого конкретного мирного предложения, которое Китай заинтересован предложить... Для Китая было бы правильно взаимодействовать непосредственно с Украиной в этом вопросе", – считает Сунак.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов, Китай обнародовал 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.
20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву и провел там три дня. Накануне визита спикер МИД Украины Олег Николенко заявлял, что Украина ждет от Пекина влияния на РФ для прекращения войны.
Западные СМИ прогнозировали, что после визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским. Пока этого не было.