ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сунак призвал Си Цзиньпина повлиять на Путина и убедить его вывести российские войска из Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сунак считает, что действия КНР не соответствуют нейтральности
Сунак считает, что действия КНР не соответствуют нейтральности
Фото: ЕРА

Действия Китая не соответствуют задекларированному Пекином желанию добиться мира в Украине. Об этом 28 марта заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак на слушаниях в процедурном комитете Палаты общин, сообщает "Европейская правда".

"В мирном предложении Китая были разные пункты, их поддержка территориальной целостности Украины действительно заслуживает одобрения. Но [...] их другие действия и другие заявления подорвали доверие к ним как к нейтральной стороне в этом вопросе", – сказал он.

Британский премьер отметил, что Россия зависит от Китая, и призвал председателя КНР Си Цзиньпина использовать свое влияние на президента РФ Владимира Путина, "чтобы убедить его прекратить эту войну и вывести войска из Украины как предпосылку для любых переговоров".

Он также предложил лидеру Китая пообщаться с другой стороной войны в Украине.

"Мы призываем Си Цзиньпина непосредственно пообщаться с президентом [Украины Владимиром] Зеленским относительно любого конкретного мирного предложения, которое Китай заинтересован предложить... Для Китая было бы правильно взаимодействовать непосредственно с Украиной в этом вопросе", – считает Сунак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов, Китай обнародовал 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.

20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву и провел там три дня. Накануне визита спикер МИД Украины Олег Николенко заявлял, что Украина ждет от Пекина влияния на РФ для прекращения войны.

Западные СМИ прогнозировали, что после визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским. Пока этого не было.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Китай, война, Си Цзиньпин, переговоры, вторжение, КНР, война России против Украины, визит, премьер-министр, Риши Сунак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Наггетсы с сыром. Рецепт домашнего приготовления
Наггетсы с сыром. Рецепт домашнего приготовления
Галина ГРИШИНА
Как ранней весной высадить розы, чтобы они прижились и не замерзли. Советы опытного садовода
Как ранней весной высадить розы, чтобы они прижились и не замерзли. Советы опытного садовода
Галина ГРИШИНА
"Из меня хотели сделать визуалку Ани Лорак". MamaRika призналась, что в прошлом получала "непристойные предложения от депутатов"
"Из меня хотели сделать визуалку Ани Лорак". MamaRika призналась, что в прошлом получала "непристойные предложения от депутатов"
Галина ГРИШИНА
Вайкуле: Кто начал войну? Путин! Больше ничего не надо говорить, он виноват
Вайкуле: Кто начал войну? Путин! Больше ничего не надо говорить, он виноват
Галина ГРИШИНА
Брак 41-летней Спирс с 29-летним фитнес-инструктором "висит на волоске". Друзья певицы рассказали СМИ о причинах конфликтов
Брак 41-летней Спирс с 29-летним фитнес-инструктором "висит на волоске". Друзья певицы рассказали СМИ о причинах конфликтов
Галина ГРИШИНА
Снижают риск ожирения, инсульта и улучшают пищеварение. Фитнес-инструктор назвал продукты, полезные для здоровья
Снижают риск ожирения, инсульта и улучшают пищеварение. Фитнес-инструктор назвал продукты, полезные для здоровья
Галина ГРИШИНА
  Ларина: Кто точно испортил себе некролог – это Марк Захаров. Он стал доверенным лицом Путина и молился на него
  Ларина: Кто точно испортил себе некролог – это Марк Захаров. Он стал доверенным лицом Путина и молился на него G
Дмитрий ГОРДОН
"Мавка. Лісова пісня" стала самым кассовым анимационным фильмом за всю историю украинского кинопроката
"Мавка. Лісова пісня" стала самым кассовым анимационным фильмом за всю историю украинского кинопроката
Обработка сада от вредителей ранней весной. Как правильно и безопасно для своего здоровья приготовить бордоскую жидкость
Обработка сада от вредителей ранней весной. Как правильно и безопасно для своего здоровья приготовить бордоскую жидкость
Галина ГРИШИНА
Перламутровый блеск на заостренных ногтях. Лопес засветилась с новым маникюром в тон платью. Фото
Перламутровый блеск на заостренных ногтях. Лопес засветилась с новым маникюром в тон платью. Фото
Галина ГРИШИНА
Клопотенко объяснил, почему не согласится готовить для Зеленского и его семьи
Клопотенко объяснил, почему не согласится готовить для Зеленского и его семьи
Галина ГРИШИНА
"Это лучшее, что было у меня в жизни". Полякова рассказала, из чего делает себе скраб, чтобы кожа была мягкой и нежной
"Это лучшее, что было у меня в жизни". Полякова рассказала, из чего делает себе скраб, чтобы кожа была мягкой и нежной
Галина ГРИШИНА
Вкуснейшая творожная запеканка без муки и сахара. Рецепт
Вкуснейшая творожная запеканка без муки и сахара. Рецепт
Блум высказался о Зеленских, а жена актера заявила, что считает его героем. Каким был визит звезды "Пиратов Карибского моря" в Украину
Блум высказался о Зеленских, а жена актера заявила, что считает его героем. Каким был визит звезды "Пиратов Карибского моря" в Украину
Галина ГРИШИНА
Loboda рассказала, что ей предлагали власти РФ в обмен на поддержку режима Путина и войны
Loboda рассказала, что ей предлагали власти РФ в обмен на поддержку режима Путина и войны
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука (133729)
2
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение (116053)
3
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе (96733)
4
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж (80607)
5
Лорак после запрета выступать в РФ заявила, что никогда не помогала ВСУ, и назвала "конфликтом" вторжение России в Украину (45153)
6
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление (36957)
7
"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал (29347)
8
В РФ отменили концерт Ани Лорак из опасений, что заработанные деньги она передаст в поддержку ВСУ (19089)
 
 
 
 