США хотят вычеркнуть Китай из списка развивающихся стран, чтобы лишить его международной помощи

Американские законодатели добиваются того, чтобы Китай не мог больше пользоваться режимом преференций Фото: house.gov

По его данным, законопроект под заголовком "КНР не развивающаяся страна" был одобрен единогласно 415 голосами. Он предписывает Госдепартаменту США стремиться к изменению статуса КНР с развивающейся страны на страну с доходом выше среднего, страну с высоким доходом или развитую страну во всех международных организациях и соглашениях, в которых фигурируют Пекин и Вашингтон.

Таким образом американские законодатели добиваются того, чтобы Китай не мог больше пользовался режимом преференций для развивающихся стран и не получал соответствующей этому статусу помощи, говорится в статье.

Одна из авторов законопроекта Янг Ким заявила, что экономика Китая уступает по размерам только американской.

"Китайская Народная Республика является второй по величине экономикой в мире, на ее долю приходится 18,6% мировой экономики... Однако КНР классифицируется как развивающаяся страна и используют этот статус, чтобы обмануть систему и навредить странам, которые действительно в ней нуждаются", – отметила она.