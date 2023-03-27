Спикер Палаты представителей США заявил, что Китай имеет доступ к данным пользователей TikTok

"Очень тревожно, что генеральный директор TikTok не может быть честным и признать то, что мы уже знаем как правду, – Китай имеет доступ к данным пользователей TikTok", – отметил он.
Маккарти добавил, что Палата представителей будет продвигать введение законов, которые защитят американцев от "технологических щупалец китайской Коммунистической партии".
It's very concerning that the CEO of TikTok can't be honest and admit what we already know to be true—China has access to TikTok user data.— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) March 26, 2023
The House will be moving forward with legislation to protect Americans from the technological tentacles of the Chinese Communist Party.
Министерство юстиции США расследует слежку за американскими гражданами, в том числе за несколькими журналистами, освещающими технологическую отрасль, со стороны китайской компании ByteDance, владеющей TikTok. Как писало The New York Times, ссылаясь на источники, расследование связано с признанием в декабре 2022-го компании ByteDance, что ее сотрудники неправомерно получили данные американских пользователей TikTok, включая данные двух репортеров и нескольких их помощников.
15 декабря 2022 года Сенат США единогласно проголосовал за законопроект, запрещающий использовать TikTok на устройствах, которые принадлежат федеральным работникам. 28 декабря проект поддержала и Палата представителей. Аналогичный запрет также приняли власти 27 американских штатов, пишет Business Insider.