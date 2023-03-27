Спикер Палаты представителей США заявил, что Китай имеет доступ к данным пользователей TikTok

"Очень тревожно, что генеральный директор TikTok не может быть честным и признать то, что мы уже знаем как правду, – Китай имеет доступ к данным пользователей TikTok", – отметил он.

Маккарти добавил, что Палата представителей будет продвигать введение законов, которые защитят американцев от "технологических щупалец китайской Коммунистической партии".