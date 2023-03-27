ГОРДОН
 
 
МИР

Спикер Палаты представителей США заявил, что Китай имеет доступ к данным пользователей TikTok

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Минюст США расследует слежку за американскими гражданами со стороны владельца TikTok
Минюст США расследует слежку за американскими гражданами со стороны владельца TikTok
Фото: depositphotos.com

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти 26 марта написал в TikTok, что в Китае имеют доступ к данным пользователей TikTok.

"Очень тревожно, что генеральный директор TikTok не может быть честным и признать то, что мы уже знаем как правду, – Китай имеет доступ к данным пользователей TikTok", – отметил он.

Маккарти добавил, что Палата представителей будет продвигать введение законов, которые защитят американцев от "технологических щупалец китайской Коммунистической партии".

Контекст:

Министерство юстиции США расследует слежку за американскими гражданами, в том числе за несколькими журналистами, освещающими технологическую отрасль, со стороны китайской компании ByteDance, владеющей TikTok. Как писало The New York Times, ссылаясь на источники, расследование связано с признанием в декабре 2022-го компании ByteDance, что ее сотрудники неправомерно получили данные американских пользователей TikTok, включая данные двух репортеров и нескольких их помощников. 

15 декабря 2022 года Сенат США единогласно проголосовал за законопроект, запрещающий использовать TikTok на устройствах, которые принадлежат федеральным работникам. 28 декабря проект поддержала и Палата представителей. Аналогичный запрет также приняли власти 27 американских штатов, пишет Business Insider. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Китай, Сенат США, технологии, расследование, Палата представителей, TikTok, спикер, Кевин Маккарти
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как ухаживать за волосами перед сном. Три правила, благодаря которым локоны будут выглядеть здоровыми и красивыми
Как ухаживать за волосами перед сном. Три правила, благодаря которым локоны будут выглядеть здоровыми и красивыми
Галина ГРИШИНА
"У него не было выбора". Loboda заявила, что Киркорову в РФ угрожали. Певица рассказала, чем именно
"У него не было выбора". Loboda заявила, что Киркорову в РФ угрожали. Певица рассказала, чем именно
Руководство СТБ отреагировало на скандал, связанный с участием актера из РФ в их сериале
Руководство СТБ отреагировало на скандал, связанный с участием актера из РФ в их сериале
Галина ГРИШИНА
Это уже не модно. От каких принтов на футболках стоит отказаться
Это уже не модно. От каких принтов на футболках стоит отказаться
Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила
Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила
Притула признался, что в четвертый раз планировал стать отцом, но этому помешала война
Притула признался, что в четвертый раз планировал стать отцом, но этому помешала война
Галина ГРИШИНА
От разноцветных ногтей до цвета "зеленый мох". Идеи трендового маникюра от Дорофеевой
От разноцветных ногтей до цвета "зеленый мох". Идеи трендового маникюра от Дорофеевой
Галина ГРИШИНА
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж
Галина ГРИШИНА
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление
Loboda рассказала, что чувствует, когда ее сравнивают с Повалий и Ани Лорак
Loboda рассказала, что чувствует, когда ее сравнивают с Повалий и Ани Лорак
СТБ анонсировал сериал с участием российского актера. Украинские артисты призвали зрителей бойкотировать премьеру
СТБ анонсировал сериал с участием российского актера. Украинские артисты призвали зрителей бойкотировать премьеру
Галина ГРИШИНА
Почему гниет рассада. Опытные огородники рассказали, как этого избежать
Почему гниет рассада. Опытные огородники рассказали, как этого избежать
"Ленивые хачапури" за 20 минут. Простой рецепт вкусного блюда
"Ленивые хачапури" за 20 минут. Простой рецепт вкусного блюда
Dantes впервые публично высказался о песне Дорофеевой, которую она записала со своим новым бойфрендом
Dantes впервые публично высказался о песне Дорофеевой, которую она записала со своим новым бойфрендом
Галина ГРИШИНА
  35-летняя Никитюк и 23-летний участник "Голосу країни 9" выпустили лирическую песню о расставании
  35-летняя Никитюк и 23-летний участник "Голосу країни 9" выпустили лирическую песню о расставании
  Под удивленные взгляды пассажиров. Monatik спел новую песню в городской электричке. Видео
  Под удивленные взгляды пассажиров. Monatik спел новую песню в городской электричке. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука (123721)
2
Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать (64437)
3
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку. Фото (48453)
4
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности (47370)
5
"Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють" (47002)
6
MamaRika: Винник – просто зашквар года (36941)
7
"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал (25763)
8
Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой (25705)
 
 
 
 