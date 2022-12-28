ГОРДОН
 
 
МИР

Палата представителей США запретила своим сотрудникам использовать TikTok на служебных устройствах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Попытки ограничить работу приложения TikTok в США продолжаются с 2020 года
Попытки ограничить работу приложения TikTok в США продолжаются с 2020 года
Фото: depositphotos.com

Палата представителей Конгресса запретила устанавливать приложение TikTok на всех официальных устройствах, которые орган выдал своим сотрудникам. Об этом говорится во внутреннем документа палаты, который есть в распоряжении NBC News.

В служебной записке, отправленной 26 декабря главным административным сотрудником Палаты представителей Кэтрин Шпиндор, говорится, что запрет был введен после того, как отдел кибербезопасности ее офиса обнаружил, что TikTok представляет "высокий риск для пользователей из-за ряда угроз безопасности".

Также всем законодателям и сотрудникам было приказано удалить уже установленное приложение со своих телефонов.

"Сотрудникам палаты не разрешается загружать приложение TikTok на любые мобильные устройства палаты. Если у вас есть приложение TikTok на мобильном устройстве палаты, с вами свяжутся, чтобы удалить его", – говорится в записке.

Как отмечает канал, директива Палаты представителей не распространяется на Сенат.

Контекст:

Попытки ограничить работу приложения TikTok в США продолжаются с 2020 года, когда тогдашний президент США Дональд Трамп хотел запретить доступ пользователей из США к соцсети. Он обвинял китайскую компанию ByteDance, владеющую приложением, что та предоставляет властям Китая данные американских пользователей соцсети и угрожает нацбезопасности США.

Трамп требовал продать приложение американской компании, а в августе подписал указ об устранении угроз, запретив любые сделки американских лиц или в отношении американского имущества с ByteDance. В ответ ByteDance подала в суд на администрацию Трампа.

В июне 2021 года новый президент США Джо Байден отменил указ Трампа по блокировке TikTok, заменив его новым распоряжением. Согласно ему должен быть запущен процесс тщательной проверки того, представляют ли приложения, контролируемые иностранным государством, риски для нацбезопасности США и безопасности конфиденциальных личных данных американцев, пишет The Washington Post.

15 декабря 2022 года Сенат США единогласно проголосовал за законопроект, запрещающий использовать TikTok на устройствах, которые принадлежат федеральным работникам. Законопроект еще должен быть одобрен Палатой представителей США.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Китай, запрет, Сенат США, соцсети, документы, безопасность, приложение, Палата представителей, TikTok, власти
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Невероятная физическая форма для мамы троих детей". Жена Тигипко показала, как занимается спортом
"Невероятная физическая форма для мамы троих детей". Жена Тигипко показала, как занимается спортом
Вареники с мясом под сливочно-сырным соусом. Рецепт от Клопотенко
Вареники с мясом под сливочно-сырным соусом. Рецепт от Клопотенко
"Большой сюрприз". Kozak System бесплатно выступят 31 декабря на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве
"Большой сюрприз". Kozak System бесплатно выступят 31 декабря на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве
"Фигурное катание РФ похоронили такие тетки, как она". Невзоров отреагировал на претензии Рудковской к Украине
"Фигурное катание РФ похоронили такие тетки, как она". Невзоров отреагировал на претензии Рудковской к Украине
  "Чарівні очі" вместо "Длинноногого счастья". Полякова перевела на украинский язык песню, которую ранее пела с Винником на русском. Видео
  "Чарівні очі" вместо "Длинноногого счастья". Полякова перевела на украинский язык песню, которую ранее пела с Винником на русском. Видео
"Абсолютно горячо", "Невероятная красота". Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
"Абсолютно горячо", "Невероятная красота". Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
Группа Tvorchi после победы в украинском нацотборе на "Евровидение 2023" подписала договор с "Суспільним"
Группа Tvorchi после победы в украинском нацотборе на "Евровидение 2023" подписала договор с "Суспільним"
"Нестареющая! Сексуальность навсегда!" 89-летняя звезда "Династии" Коллинз снялась в купальнике
"Нестареющая! Сексуальность навсегда!" 89-летняя звезда "Династии" Коллинз снялась в купальнике
Бывшая невестка Ющенко, засветившаяся в начале декабря в РФ, похвасталась отдыхом в Куршевеле
Бывшая невестка Ющенко, засветившаяся в начале декабря в РФ, похвасталась отдыхом в Куршевеле
"Мужчины после разрыва быстро новых находят", "Бывшая никогда не нравилась". Цимбалюк перестал скрывать свою девушку – ресторатора
"Мужчины после разрыва быстро новых находят", "Бывшая никогда не нравилась". Цимбалюк перестал скрывать свою девушку – ресторатора
53-летняя Лопес показала фото без бюстгальтера
53-летняя Лопес показала фото без бюстгальтера
"Идеально для новогоднего и рождественского стола". Рецепт пирога с хурмой от Хименеса-Браво
"Идеально для новогоднего и рождественского стола". Рецепт пирога с хурмой от Хименеса-Браво
"Антидепрессанты уже не радуют". Каминская рассказала о поездке в Германию
"Антидепрессанты уже не радуют". Каминская рассказала о поездке в Германию
  "Який ти козак". Тринчер в клипе на дуэтную песню с Positiff предстала блондинкой и показала ягодицы. Видео
  "Який ти козак". Тринчер в клипе на дуэтную песню с Positiff предстала блондинкой и показала ягодицы. Видео
"Все, что было до, – была не любовь". 44-летня Маляр рассказала о знакомстве с будущим мужем, которого встретила в 27 лет
"Все, что было до, – была не любовь". 44-летня Маляр рассказала о знакомстве с будущим мужем, которого встретила в 27 лет
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей (198345)
2
"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа (192381)
3
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке (52952)
4
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео (43055)
5
18-летняя дочь Константина Меладзе показала редкое фото со своей 46-летней матерью (42038)
6
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель (36240)
7
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину (33776)
8
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки (26814)
 
 
 
 