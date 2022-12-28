Палата представителей США запретила своим сотрудникам использовать TikTok на служебных устройствах

Попытки ограничить работу приложения TikTok в США продолжаются с 2020 года Фото: depositphotos.com

В служебной записке, отправленной 26 декабря главным административным сотрудником Палаты представителей Кэтрин Шпиндор, говорится, что запрет был введен после того, как отдел кибербезопасности ее офиса обнаружил, что TikTok представляет "высокий риск для пользователей из-за ряда угроз безопасности".

Также всем законодателям и сотрудникам было приказано удалить уже установленное приложение со своих телефонов.

"Сотрудникам палаты не разрешается загружать приложение TikTok на любые мобильные устройства палаты. Если у вас есть приложение TikTok на мобильном устройстве палаты, с вами свяжутся, чтобы удалить его", – говорится в записке.

Как отмечает канал, директива Палаты представителей не распространяется на Сенат.