Палата представителей США запретила своим сотрудникам использовать TikTok на служебных устройствах

В служебной записке, отправленной 26 декабря главным административным сотрудником Палаты представителей Кэтрин Шпиндор, говорится, что запрет был введен после того, как отдел кибербезопасности ее офиса обнаружил, что TikTok представляет "высокий риск для пользователей из-за ряда угроз безопасности".
Также всем законодателям и сотрудникам было приказано удалить уже установленное приложение со своих телефонов.
"Сотрудникам палаты не разрешается загружать приложение TikTok на любые мобильные устройства палаты. Если у вас есть приложение TikTok на мобильном устройстве палаты, с вами свяжутся, чтобы удалить его", – говорится в записке.
Как отмечает канал, директива Палаты представителей не распространяется на Сенат.
Попытки ограничить работу приложения TikTok в США продолжаются с 2020 года, когда тогдашний президент США Дональд Трамп хотел запретить доступ пользователей из США к соцсети. Он обвинял китайскую компанию ByteDance, владеющую приложением, что та предоставляет властям Китая данные американских пользователей соцсети и угрожает нацбезопасности США.
Трамп требовал продать приложение американской компании, а в августе подписал указ об устранении угроз, запретив любые сделки американских лиц или в отношении американского имущества с ByteDance. В ответ ByteDance подала в суд на администрацию Трампа.
В июне 2021 года новый президент США Джо Байден отменил указ Трампа по блокировке TikTok, заменив его новым распоряжением. Согласно ему должен быть запущен процесс тщательной проверки того, представляют ли приложения, контролируемые иностранным государством, риски для нацбезопасности США и безопасности конфиденциальных личных данных американцев, пишет The Washington Post.
15 декабря 2022 года Сенат США единогласно проголосовал за законопроект, запрещающий использовать TikTok на устройствах, которые принадлежат федеральным работникам. Законопроект еще должен быть одобрен Палатой представителей США.