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Минюст США расследует возможную слежку компании – владельца TikTok за журналистами – СМИ

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Сотрудники TikTok неправомерно получили данные американских пользователей, включая данные двух репортеров и их помощников
Сотрудники TikTok неправомерно получили данные американских пользователей, включая данные двух репортеров и их помощников
Фото: depositphotos.com

Министерство юстиции США расследует слежку за американскими гражданами, в том числе за несколькими журналистами, освещающими технологическую отрасль, со стороны китайской компании ByteDance, владеющей TikTok. Об этом 17 марта написало издание The New York Times, ссылаясь на источники.

Расследование, начавшееся в конце прошлого года, по-видимому, связано с признанием в декабре 2022-го компании ByteDance, что ее сотрудники неправомерно получили данные американских пользователей TikTok, включая данные двух репортеров и нескольких их помощников.

По словам источника, уголовный отдел министерства юстиции США, ФБР и прокурор США по Восточному округу штата Вирджиния проводят расследование в отношении ByteDance.

Как отмечает издание, сотрудники ByteDance, замешанные в слежке и позже уволенные, пытались найти источники предполагаемых утечек внутренних разговоров и деловых документов журналистам. Они получили доступ к IP-адресам и другим данным репортеров и людей, с которыми они были связаны через их аккаунты в TikTok.

Двое из этих сотрудников находились в Китае. Компания заявила, что вносит изменения, чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем.

Контекст:

В последние месяцы власти разных стран все чаще стали запрещать использовать своим сотрудникам TikTok на рабочих устройствах.

Например, 15 декабря 2022 года Сенат США единогласно проголосовал за законопроект, запрещающий использовать TikTok на устройствах, которые принадлежат федеральным работникам. 28 декабря проект поддержала и Палата представителей.

Аналогичный запрет также приняли власти 27 американских штатов, пишет Business Insider. Власти США опасаются, что TikTok, принадлежащий китайской фирме Bytedance, может использоваться для сбора пользовательских данных и информации и передачи их Коммунистической партии Китая.

В ЕС также в последние месяцы усилился контроль со стороны правительства за TikTok. В частности, вопрос запрета приложения для госчиновников подняли в Палате представителей Нидерландов, отмечает NOS. Если запрет примут, то он коснется 140 тыс. госслужащих. А 23 февраля стало известно, что Европейская комиссия запретила сотрудникам использовать TikTok из соображений безопасности.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, США, ФБР, технологии, расследование, слежка, минюст США, TikTok
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