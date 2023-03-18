Минюст США расследует возможную слежку компании – владельца TikTok за журналистами – СМИ

Сотрудники TikTok неправомерно получили данные американских пользователей, включая данные двух репортеров и их помощников Фото: depositphotos.com

Расследование, начавшееся в конце прошлого года, по-видимому, связано с признанием в декабре 2022-го компании ByteDance, что ее сотрудники неправомерно получили данные американских пользователей TikTok, включая данные двух репортеров и нескольких их помощников.

По словам источника, уголовный отдел министерства юстиции США, ФБР и прокурор США по Восточному округу штата Вирджиния проводят расследование в отношении ByteDance.

Как отмечает издание, сотрудники ByteDance, замешанные в слежке и позже уволенные, пытались найти источники предполагаемых утечек внутренних разговоров и деловых документов журналистам. Они получили доступ к IP-адресам и другим данным репортеров и людей, с которыми они были связаны через их аккаунты в TikTok.

Двое из этих сотрудников находились в Китае. Компания заявила, что вносит изменения, чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем.