Сотрудникам Еврокомиссии запретили использовать TikTok

23 февраля всем сотрудникам Еврокомиссии было приказано удалить TikTok со своих рабочих устройств Фото: depositphotos.com

По словам источника, утром 23 февраля всем сотрудникам Еврокомиссии было приказано удалить TikTok со своих рабочих устройств. Также они должны удалить приложение со своих личных устройств, если у них установлены какие-либо приложения, связанные с работой.

"Для защиты данных комиссии и повышения ее кибербезопасности Совет корпоративного управления ЕС решил приостановить работу приложения TikTok на корпоративных устройствах и личных устройствах, зарегистрированных в службе мобильных устройств Еврокомиссии", – говорится в электронном письме, отправленном сотрудникам комиссии.

Должностные лица обязаны удалить приложение "при первой же возможности" до 15 марта. После этой даты устройства с установленным приложением будут считаться "несовместимыми с корпоративной средой".

Пресс-секретари Еврокомиссии Эрик Мамер и Соня Господинова заявили, что это результат "тщательного" анализа. Однако они отказались раскрыть информацию, которая привела их к выводу, что приложение создает значительные риски для кибербезопасности и данных для исполнительной власти ЕС.

В заявлении для Politico представитель TikTok заявил, что это решение было "ошибочным".

"Мы разочарованы этим решением, которое мы считаем ошибочным и основанным на фундаментальных заблуждениях. Мы связались с комиссией, чтобы внести ясность и объяснить, как мы защищаем данные 125 млн человек по всему ЕС, которые ежемесячно заходят в TikTok", – заявил он.