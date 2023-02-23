Сотрудникам Еврокомиссии запретили использовать TikTok

По словам источника, утром 23 февраля всем сотрудникам Еврокомиссии было приказано удалить TikTok со своих рабочих устройств. Также они должны удалить приложение со своих личных устройств, если у них установлены какие-либо приложения, связанные с работой.
"Для защиты данных комиссии и повышения ее кибербезопасности Совет корпоративного управления ЕС решил приостановить работу приложения TikTok на корпоративных устройствах и личных устройствах, зарегистрированных в службе мобильных устройств Еврокомиссии", – говорится в электронном письме, отправленном сотрудникам комиссии.
Должностные лица обязаны удалить приложение "при первой же возможности" до 15 марта. После этой даты устройства с установленным приложением будут считаться "несовместимыми с корпоративной средой".
Пресс-секретари Еврокомиссии Эрик Мамер и Соня Господинова заявили, что это результат "тщательного" анализа. Однако они отказались раскрыть информацию, которая привела их к выводу, что приложение создает значительные риски для кибербезопасности и данных для исполнительной власти ЕС.
В заявлении для Politico представитель TikTok заявил, что это решение было "ошибочным".
"Мы разочарованы этим решением, которое мы считаем ошибочным и основанным на фундаментальных заблуждениях. Мы связались с комиссией, чтобы внести ясность и объяснить, как мы защищаем данные 125 млн человек по всему ЕС, которые ежемесячно заходят в TikTok", – заявил он.
В последние месяцы власти разных стран все чаще стали запрещать использовать своим сотрудникам TikTok на рабочих устройствах.
Например, 15 декабря 2022 года Сенат США единогласно проголосовал за законопроект, запрещающий использовать TikTok на устройствах, которые принадлежат федеральным работникам. 28 декабря проект поддержала и Палата представителей.
Аналогичный запрет также приняли власти 27 американских штатов, пишет Business Insider. Власти США опасаются, что TikTok, принадлежащий китайской фирме Bytedance, может использоваться для сбора пользовательских данных и информации и передачи их Коммунистической партии Китая.
В ЕС также в последние месяцы усилился контроль со стороны правительства за TikTok. В частности, вопрос запрета приложения для госчиновников подняли в Палате представителей Нидерландов, отмечает NOS. Если запрет примут, то он коснется 140 тыс. госслужащих.