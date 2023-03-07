Минобороны Дании запретило сотрудникам пользоваться TikTok

Сотрудники минобороны Дании обязаны как можно скорее удалить TikTok на служебных телефонах Фото: depositphotos.com

В заявлении министерства говорится, что Центр кибербезопасности Дании оценил наличие риска шпионажа и заявил, что TikTok "запрашивает определенные права и доступ к устройству".

В связи с этим министерство запрещает использование приложения в своих подразделениях из соображений безопасности, а также в связи с тем, что существует очень ограниченная потребность в использовании TikTok на работе.

Согласно решению ведомства, сотрудники обязаны как можно скорее удалить TikTok на служебных телефонах и других официальных устройствах, если они ранее установили его.