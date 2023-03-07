Минобороны Дании запретило сотрудникам пользоваться TikTok

В заявлении министерства говорится, что Центр кибербезопасности Дании оценил наличие риска шпионажа и заявил, что TikTok "запрашивает определенные права и доступ к устройству".
В связи с этим министерство запрещает использование приложения в своих подразделениях из соображений безопасности, а также в связи с тем, что существует очень ограниченная потребность в использовании TikTok на работе.
Согласно решению ведомства, сотрудники обязаны как можно скорее удалить TikTok на служебных телефонах и других официальных устройствах, если они ранее установили его.
В последние месяцы власти разных стран все чаще стали запрещать использовать своим сотрудникам TikTok на рабочих устройствах.
Например, 15 декабря 2022 года Сенат США единогласно проголосовал за законопроект, запрещающий использовать TikTok на устройствах, которые принадлежат федеральным работникам. 28 декабря проект поддержала и Палата представителей.
Аналогичный запрет также приняли власти 27 американских штатов, пишет Business Insider. Власти США опасаются, что TikTok, принадлежащий китайской фирме Bytedance, может использоваться для сбора пользовательских данных и информации и передачи их Коммунистической партии Китая.
В ЕС также в последние месяцы усилился контроль со стороны правительства за TikTok. В частности, вопрос запрета приложения для госчиновников подняли в Палате представителей Нидерландов, отмечает NOS. Если запрет примут, то он коснется 140 тыс. госслужащих. А 23 февраля стало известно, что Европейская комиссия запретила сотрудникам использовать TikTok из соображений безопасности.