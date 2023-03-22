TikTok не делится данными американцев с правительством Китая – генеральный директор компании

В TikTok зарегистрировано около 150 млн пользователей из США Фото: depositphotos.com

"TikTok никогда не делился и не получал запросы на передачу данных пользователей США правительству Китая. TikTok также не удовлетворил бы такой запрос, если бы он когда-либо был сделан", – говорится в письме.

Он добавил, что материнская компания TikTok – ByteDance – не принадлежит и не контролируется каким-либо правительством или государственным учреждением. Шу Цзи Чу добавил: "ByteDance не является агентом Китая или какой-либо другой страны".

"Защита конфиденциальности людей, использующих нашу платформу, имеет решающее значение для нас. С этой целью мы полностью поддерживаем усилия Конгресса США по принятию всеобъемлющего федерального законодательства о конфиденциальности... Мы надеемся на сотрудничество с комитетом, чтобы помочь ввести базовые стандарты конфиденциальности", – написал Шу Цзи Чу.

23 марта в комитете энергетики и коммерции Палаты представителей США состоится слушание на тему практики TikTok в отношении конфиденциальности потребителей и безопасности данных, говорится на сайте комитета.