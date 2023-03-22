TikTok не делится данными американцев с правительством Китая – генеральный директор компании

"TikTok никогда не делился и не получал запросы на передачу данных пользователей США правительству Китая. TikTok также не удовлетворил бы такой запрос, если бы он когда-либо был сделан", – говорится в письме.
Он добавил, что материнская компания TikTok – ByteDance – не принадлежит и не контролируется каким-либо правительством или государственным учреждением. Шу Цзи Чу добавил: "ByteDance не является агентом Китая или какой-либо другой страны".
"Защита конфиденциальности людей, использующих нашу платформу, имеет решающее значение для нас. С этой целью мы полностью поддерживаем усилия Конгресса США по принятию всеобъемлющего федерального законодательства о конфиденциальности... Мы надеемся на сотрудничество с комитетом, чтобы помочь ввести базовые стандарты конфиденциальности", – написал Шу Цзи Чу.
23 марта в комитете энергетики и коммерции Палаты представителей США состоится слушание на тему практики TikTok в отношении конфиденциальности потребителей и безопасности данных, говорится на сайте комитета.
Министерство юстиции США расследует слежку за американскими гражданами, в том числе за несколькими журналистами, освещающими технологическую отрасль, со стороны китайской компании ByteDance, владеющей TikTok. Как писало The New York Times, ссылаясь на источники, расследование связано с признанием в декабре 2022-го компании ByteDance, что ее сотрудники неправомерно получили данные американских пользователей TikTok, включая данные двух репортеров и нескольких их помощников.
15 декабря 2022 года Сенат США единогласно проголосовал за законопроект, запрещающий использовать TikTok на устройствах, которые принадлежат федеральным работникам. 28 декабря проект поддержала и Палата представителей. Аналогичный запрет также приняли власти 27 американских штатов, пишет Business Insider.
В соцсети зарегистрировано около 150 млн пользователей из США, сказано в письме Шу Цзи Чу.