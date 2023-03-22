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TikTok не делится данными американцев с правительством Китая – генеральный директор компании

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В TikTok зарегистрировано около 150 млн пользователей из США
В TikTok зарегистрировано около 150 млн пользователей из США
Фото: depositphotos.com

Гендиректор TikTok Шу Цзи Чу заявил, что приложение для коротких видео никогда не делилось и не будет делиться данными пользователей из США с правительством Китая. Об этом Шу Цзи Чу написал в письме комитету энергетики и коммерции Палаты представителей США.

"TikTok никогда не делился и не получал запросы на передачу данных пользователей США правительству Китая. TikTok также не удовлетворил бы такой запрос, если бы он когда-либо был сделан", – говорится в письме.

Он добавил, что материнская компания TikTok – ByteDance – не принадлежит и не контролируется каким-либо правительством или государственным учреждением. Шу Цзи Чу добавил: "ByteDance не является агентом Китая или какой-либо другой страны".

"Защита конфиденциальности людей, использующих нашу платформу, имеет решающее значение для нас. С этой целью мы полностью поддерживаем усилия Конгресса США по принятию всеобъемлющего федерального законодательства о конфиденциальности... Мы надеемся на сотрудничество с комитетом, чтобы помочь ввести базовые стандарты конфиденциальности", – написал Шу Цзи Чу.

23 марта в комитете энергетики и коммерции Палаты представителей США состоится слушание на тему практики TikTok в отношении конфиденциальности потребителей и безопасности данных, говорится на сайте комитета.

Контекст:

Министерство юстиции США расследует слежку за американскими гражданами, в том числе за несколькими журналистами, освещающими технологическую отрасль, со стороны китайской компании ByteDance, владеющей TikTok. Как писало The New York Times, ссылаясь на источники, расследование связано с признанием в декабре 2022-го компании ByteDance, что ее сотрудники неправомерно получили данные американских пользователей TikTok, включая данные двух репортеров и нескольких их помощников. 

15 декабря 2022 года Сенат США единогласно проголосовал за законопроект, запрещающий использовать TikTok на устройствах, которые принадлежат федеральным работникам. 28 декабря проект поддержала и Палата представителей. Аналогичный запрет также приняли власти 27 американских штатов, пишет Business Insider. 

В соцсети зарегистрировано около 150 млн пользователей из США, сказано в письме Шу Цзи Чу.

Теги: США, TikTok, конфиденциальность, соцсеть
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