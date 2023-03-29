Байден отреагировал на планы Путина разместить ядерное оружие в Беларуси

Президент США в разговоре с журналистами на лужайке у Белого дома отметил, что предупреждал об опасности, исходящей из Кремля. Он напомнил, что говорил об этом с представителями СМИ весь последний год.

Байден подчеркнул, что планы РФ вызывают у него беспокойство. Заявление президента РФ Владимира Путина о строительстве в РБ хранилища для тактического ядерного оружия он назвал "опасным разговором".