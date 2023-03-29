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Байден отреагировал на планы Путина разместить ядерное оружие в Беларуси

Байден обеспокоен российскими заявлениями о возможности размещения ядерного оружия на территории Беларуси
Байден обеспокоен российскими заявлениями о возможности размещения ядерного оружия на территории Беларуси
Фото: EPA

Президент США Джо Байден считает опасными российские разговоры о возможности размещения ядерного оружия на территории Беларуси, пишет 29 марта CNN.

Президент США в разговоре с журналистами на лужайке у Белого дома отметил, что предупреждал об опасности, исходящей из Кремля. Он напомнил, что говорил об этом с представителями СМИ весь последний год.

Байден подчеркнул, что планы РФ вызывают у него беспокойство. Заявление президента РФ Владимира Путина о строительстве в РБ хранилища для тактического ядерного оружия он назвал "опасным разговором".

Контекст:

25 марта Путин заявил, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля.

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. После него Путин заявил, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине такие снаряды.

США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.

В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.

В МИД КНР заявили о необходимости избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием.

Украина инициирует внеочередной созыв Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за решения России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Беларусь, ядерное оружие, Джо Байден, Москва, Белый дом, политика, президент, безопасность
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