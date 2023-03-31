В Совбезе ООН заявили о самом высоком риске ядерного конфликта со времен "холодной войны"

"В настоящее время риск применения ядерного оружия наиболее высок со времен "холодной войны". Война в Украине представляет собой самый острый пример такого риска. Отсутствие диалога, эрозия архитектуры разоружения и контроля над вооружениями в сочетании с опасной риторикой являются наиболее острым примером и фактором потенциального риска", – сказала она.
Она подчеркнула, что все государства должны избегать любых действий, приводящих к эскалации.
Накамицу призвала все государства – участников договора о нераспространении ядерного оружия выполнять свои обязательства и приложить усилия, чтобы снизить риск ядерного конфликта.
Президент России Владимир Путин заявил 21 февраля 2023 года, что Москва приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие, пока не поймет, "на что претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал Альянса". Путин также обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. В связи с этим, заявил он, Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний.
22 февраля соответствующий закон был принят российской Госдумой и одобрен Советом Федерации РФ, указывается в тексте документа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России "глубоко неудачным и безответственным". По его словам, администрация президента США Джо Байдена по-прежнему готова обсудить с РФ договор о ядерных вооружениях "в любое время, независимо от того, что еще происходит в мире".