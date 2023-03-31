В Совбезе ООН заявили о самом высоком риске ядерного конфликта со времен "холодной войны"

"В настоящее время риск применения ядерного оружия наиболее высок со времен "холодной войны". Война в Украине представляет собой самый острый пример такого риска. Отсутствие диалога, эрозия архитектуры разоружения и контроля над вооружениями в сочетании с опасной риторикой являются наиболее острым примером и фактором потенциального риска", – сказала она.

Она подчеркнула, что все государства должны избегать любых действий, приводящих к эскалации.

Накамицу призвала все государства – участников договора о нераспространении ядерного оружия выполнять свои обязательства и приложить усилия, чтобы снизить риск ядерного конфликта.