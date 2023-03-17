Китайские компании в 2022 году продавали России стрелковое оружие и бронежилеты – СМИ

По данным таможенного агрегатора ImportGenius, поставки происходили в период с июня по декабрь прошлого года. China North Industries Group Corporation Limited, одна из крупнейших государственных оборонных компаний страны, в июне отправила винтовки российской фирме "Техкрим", которая является поставщиком армии и правительства РФ.
Сообщается, что винтовки CQ-A, созданные по образцу M16, но помеченные в таможенных декларациях как "гражданские охотничьи ружья", используются военизированной полицией в Китае и вооруженными силами многих стран, от Филиппин до Южного Судана и Парагвая.
В конце 2022 года российские организации также получили 12 партий запчастей для беспилотников от китайских компаний и более 12 тонн китайских бронежилетов, поставленных через Турцию, сообщает Politico.
"Хотя таможенные данные не показывают, что Пекин продает Москве большое количество оружия специально для помощи в военных действиях, они свидетельствуют, что Китай отправляет ряд неучтенного оборудования двойного назначения – изделий, которые могут быть использованы на поле боя в Украине", – говорится в статье.
Издание отмечает, что это первое фактическое подтверждение того, что Китай передает РФ винтовки, бронежилеты, дроны и запчасти к ним.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины.
24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов.
В КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. В документе нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен, "но это уже что-то".
24 февраля Зеленский сказал также, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". В украинской разведке таких фактов пока не увидели.
Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.
10 марта CNN со ссылкой на таможенные отчеты сообщил, что Китай продает России детали для военных вертолетов.