Китайские компании в 2022 году продавали России стрелковое оружие и бронежилеты – СМИ

Китай шлет в РФ винтовки CQ-A, выдавая их на таможне за охотничьи ружья Фото: T-55AM1 / Twitter

По данным таможенного агрегатора ImportGenius, поставки происходили в период с июня по декабрь прошлого года. China North Industries Group Corporation Limited, одна из крупнейших государственных оборонных компаний страны, в июне отправила винтовки российской фирме "Техкрим", которая является поставщиком армии и правительства РФ.

Сообщается, что винтовки CQ-A, созданные по образцу M16, но помеченные в таможенных декларациях как "гражданские охотничьи ружья", используются военизированной полицией в Китае и вооруженными силами многих стран, от Филиппин до Южного Судана и Парагвая.

В конце 2022 года российские организации также получили 12 партий запчастей для беспилотников от китайских компаний и более 12 тонн китайских бронежилетов, поставленных через Турцию, сообщает Politico.

"Хотя таможенные данные не показывают, что Пекин продает Москве большое количество оружия специально для помощи в военных действиях, они свидетельствуют, что Китай отправляет ряд неучтенного оборудования двойного назначения – изделий, которые могут быть использованы на поле боя в Украине", – говорится в статье.

Издание отмечает, что это первое фактическое подтверждение того, что Китай передает РФ винтовки, бронежилеты, дроны и запчасти к ним.