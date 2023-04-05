Бежавший из России сотрудник ФСО о Путине в прошлом и сейчас: По поведению это два разных человека

Каракулов, который работал в ФСО с 2009 года и занимался установкой специальной связи для Путина, рассказал, что тот изменился в последние годы.
"По своему поведению это два разных человека. То есть мы помним, когда бывший директор ФСБ стал премьер-министром, потом президентом, был энергичный, активный. Он, конечно, до 2020 года таким же был активным, если судить по командировкам, их было действительно очень много. А сейчас он очень замкнулся. Он оградил себя от всего мира всевозможными барьерами, тем же самым карантином, отсутствием информации", – сказал он.
По его мнению, у Путина в результате этого исказилось восприятие действительности.
"В моем понимании в XXI веке здравомыслящий человек, который объективно смотрит на все происходящее в мире, а тем более способен как-то прогнозировать хотя бы в среднесрочной перспективе, не допустил бы эту войну [в Украине]", – заявил Каракулов.
Также он рассказал, что Путин не пользуется интернетом и мобильной связью, а сотрудников, которые с ним пересекаются, заставляют вахтами сидеть на карантине.
По его словам, Путин возит в поездки специальную кабину для телефонных переговоров и время от времени имитирует свои приезды и отъезды в разных резиденциях.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Ряд аналитиков высказывает предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.
3 апреля стало известно, что возле резиденций Путина – как официальных, так и резиденции в Сочи, которая формально принадлежит "Газпрому", – установили системы противовоздушной обороны.