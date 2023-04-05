Бежавший из России сотрудник ФСО о Путине в прошлом и сейчас: По поведению это два разных человека

Сотрудник ФСО, работавший с Путиным, высказался о переменах в его поведении Фото: kremlin.ru

Каракулов, который работал в ФСО с 2009 года и занимался установкой специальной связи для Путина, рассказал, что тот изменился в последние годы.

"По своему поведению это два разных человека. То есть мы помним, когда бывший директор ФСБ стал премьер-министром, потом президентом, был энергичный, активный. Он, конечно, до 2020 года таким же был активным, если судить по командировкам, их было действительно очень много. А сейчас он очень замкнулся. Он оградил себя от всего мира всевозможными барьерами, тем же самым карантином, отсутствием информации", – сказал он.

По его мнению, у Путина в результате этого исказилось восприятие действительности.

"В моем понимании в XXI веке здравомыслящий человек, который объективно смотрит на все происходящее в мире, а тем более способен как-то прогнозировать хотя бы в среднесрочной перспективе, не допустил бы эту войну [в Украине]", – заявил Каракулов.

Также он рассказал, что Путин не пользуется интернетом и мобильной связью, а сотрудников, которые с ним пересекаются, заставляют вахтами сидеть на карантине.

По его словам, Путин возит в поездки специальную кабину для телефонных переговоров и время от времени имитирует свои приезды и отъезды в разных резиденциях.