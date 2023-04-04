Денисенко: Единственное, чего будет хотеть Запад, – чтобы преемник Путина сказал, что прекращает его политику. В частности, по отношению к Китаю

"Это один из мифов, придуманных у нас. Потому что они рассматривают ядерное оружие Российской Федерации – до последнего момента рассматривали – как возможность сдерживания Китая. Еще раз говорю: мы мыслим категорией взрыва, в эпицентре которого мы находимся. Мир мыслит последствиями. То есть, несмотря ни на что, для них Россия и ядерное оружие России – это теоретическая возможность удерживания Китая от определенных вещей. Сейчас, конечно, ситуация будет меняться, но тем не менее до последнего момента мир был против денуклеризации Российской Федерации. И против ее распада, между прочим", – сказал он.

В случае смерти президента РФ Владимира Путина кто-то из его окружения может быть избран в качестве компромиссной фигуры между условными пятью-шестью группами, которые сейчас находятся у власти в Кремле.

"И единственное, на что будет упирать Запад, – это чтобы этот человек сказал, что он прекращает ту политику, которую вел Путин. В частности, по отношению к Китаю", – подчеркнул Денисенко.

Денисенко: Си Цзиньпин пригласил Мишустина в Пекин. Это будут смотрины будущего теоретического преемника. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube