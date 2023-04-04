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Денисенко: Единственное, чего будет хотеть Запад, – чтобы преемник Путина сказал, что прекращает его политику. В частности, по отношению к Китаю

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Денисенко рассказал, чего хотят на Западе от преемника Путина
Денисенко рассказал, чего хотят на Западе от преемника Путина
Фото: Ukrainian Institute for the Future / Facebook

Западу не нужен распад страны-агрессора России или ее ядерное разоружение. Об этом заявил исполнительный директор Украинского института будущего и советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Это один из мифов, придуманных у нас. Потому что они рассматривают ядерное оружие Российской Федерации – до последнего момента рассматривали – как возможность сдерживания Китая. Еще раз говорю: мы мыслим категорией взрыва, в эпицентре которого мы находимся. Мир мыслит последствиями. То есть, несмотря ни на что, для них Россия и ядерное оружие России – это теоретическая возможность удерживания Китая от определенных вещей. Сейчас, конечно, ситуация будет меняться, но тем не менее до последнего момента мир был против денуклеризации Российской Федерации. И против ее распада, между прочим", – сказал он.

В случае смерти президента РФ Владимира Путина кто-то из его окружения может быть избран в качестве компромиссной фигуры между условными пятью-шестью группами, которые сейчас находятся у власти в Кремле.

"И единственное, на что будет упирать Запад, – это чтобы этот человек сказал, что он прекращает ту политику, которую вел Путин. В частности, по отношению к Китаю", – подчеркнул Денисенко.

Денисенко: Си Цзиньпин пригласил Мишустина в Пекин. Это будут смотрины будущего теоретического преемника. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Ряд аналитиков высказывает предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.

Путин не сможет воспользоваться своим огромным богатством после того, как отойдет от власти в России. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал украинский телеведущий Савик Шустер.

У Путина в феврале 2022 года были все возможности не начинать вторжения в Украину, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону живущий в Украине израильский политтехнолог Михаил Шейтельман. "Он мог всю жизнь жить прекрасно, заработать еще триллион долларов для себя лично и для своих потомков и править Россией еще как минимум 30 лет. Все у него было в руках", – сказал он.

Российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства Российской Федерации Михаил Касьянов допустил в интервью Гордону, что Путину могут предложить некие гарантии безопасности в обмен на уход от власти. По мнению Касьянова, никто при этом не станет обсуждать с Путиным сохранение его активов, а единственной страной, которая может принять и защитить президента РФ, является Китай.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Китай, Вадим Денисенко
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