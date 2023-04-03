Денисенко: Нужна ли Си Цзиньпину независимая Украина? Да, нужна. Потому что ему нужны диверсифицированные точки входа на рынок ЕС

Денисенко добавил, что Си Цзиньпину выгодно, чтобы война РФ против Украины продолжалась только "некоторое время".

"А вот потом точно ему нужно окончание этой войны. Потому что она ломает целый ряд экономических возможностей и экономических вещей. Но я более того скажу, еще один немаловажный момент. Я перефразирую твой вопрос: нужна ли ему независимая Украина? Да, нужна. То есть мы это тоже должны понимать. Ему не нужно, чтобы Россия захватила Украину. Потому что ему точки входа в Европейский союз – к этому огромному рынку – нужны диверсифицированные. Ему не нужна сплошная Российская Федерация. Поэтому он сохранил [самопровозглашенного президента Беларуси Александра] Лукашенко и потому ему нужно все же сохранить Украину", – сказал он.

Денисенко также отметил, что китайский лидер не поддерживает заявления РФ о применении ядерного оружия. По мнению Си Цзиньпина, ядерные угрозы России по отношению к Украине – это "глобальная слабость".

"Для Си Цзиньпина использование ядерного оружия – это резкая смена всех факторов безопасности в мире. Ему не нужно это сейчас, несмотря на то, что он двигается медленными шагами, как всегда Китай делает, несмотря на то, что он движется к биполярному миру и так далее, – но ему точно на этом этапе не нужно менять фактор безопасности. Потому что джина нельзя выпускать из бутылки, и он это прекрасно понимает", – сказал он.

В новом переделе мира КНР отводит России роль "слабого, контролируемого, технологически и экономически зависимого вассала", считает Денисенко.

Денисенко: Си Цзиньпин пригласил Мишустина в Пекин. Это будут смотрины будущего теоретического преемника. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО