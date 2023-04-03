ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Денисенко: Нужна ли Си Цзиньпину независимая Украина? Да, нужна. Потому что ему нужны диверсифицированные точки входа на рынок ЕС

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Си Цзиньпину нужно "сохранить Украину", считает Денисенко
Си Цзиньпину нужно "сохранить Украину", считает Денисенко
Фото: EPA

Китайский лидер Си Цзиньпин хочет завершения войны в Украине, потому что она "ломает" ряд экономических возможностей для Китая. Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского института будущего и советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Денисенко добавил, что Си Цзиньпину выгодно, чтобы война РФ против Украины продолжалась только "некоторое время". 

"А вот потом точно ему нужно окончание этой войны. Потому что она ломает целый ряд экономических возможностей и экономических вещей. Но я более того скажу, еще один немаловажный момент. Я перефразирую твой вопрос: нужна ли ему независимая Украина? Да, нужна. То есть мы это тоже должны понимать. Ему не нужно, чтобы Россия захватила Украину. Потому что ему точки входа в Европейский союз – к этому огромному рынку – нужны диверсифицированные. Ему не нужна сплошная Российская Федерация. Поэтому он сохранил [самопровозглашенного президента Беларуси Александра] Лукашенко и потому ему нужно все же сохранить Украину", –  сказал он.

Денисенко также отметил, что китайский лидер не поддерживает заявления РФ о применении ядерного оружия. По мнению Си Цзиньпина, ядерные угрозы России по отношению к Украине – это "глобальная слабость".

"Для Си Цзиньпина использование ядерного оружия – это резкая смена всех факторов безопасности в мире. Ему не нужно это сейчас, несмотря на то, что он двигается медленными шагами, как всегда Китай делает, несмотря на то, что он движется к биполярному миру и так далее, – но ему точно на этом этапе не нужно менять фактор безопасности. Потому что джина нельзя выпускать из бутылки, и он это прекрасно понимает", – сказал он.

В новом переделе мира КНР отводит России роль "слабого, контролируемого, технологически и экономически зависимого вассала", считает Денисенко.

Денисенко: Си Цзиньпин пригласил Мишустина в Пекин. Это будут смотрины будущего теоретического преемника. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву и провел там три дня. Накануне визита спикер МИД Украины Олег Николенко заявлял, что Украина ждет от Пекина влияния на РФ для прекращения войны.

Западные СМИ прогнозировали, что после визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским. Пока этого не было.

Зеленский пригласил Си Цзиньпина приехать в Украину.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Китай, Беларусь, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин, КНР, Алеся Бацман, Европейский союз, Вадим Денисенко, Российская Федерация
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