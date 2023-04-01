ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Денисенко: Си Цзиньпин в новом переделе мира отводит России роль слабого, контролируемого, технологически и экономически зависимого вассала Китая

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
На встрече Си Цзиньпин получил от Путина "все, что только мог захотеть", считает эксперт
На встрече Си Цзиньпин получил от Путина "все, что только мог захотеть", считает эксперт
Фото: ЕРА

Визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву очень "напряг" США и весь коллективный Запад, так как свидетельствует, что Китай начинает двигаться к следующему переделу мира, считает исполнительный директор Украинского института будущего и советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Такое мнение он выразил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

По его словам, после поездки Си Цзиньпина стало понятно, "особенно по очень болезненной и напряженной реакции из Вашингтона", что этот визит "очень напряг Вашингтон, очень напряг все столицы так называемого коллективного Запада", и мир будет готовиться к более глобальным войнам, чем война Украины и России.

Денисенко пояснил, что, оценивая последствия этого события, нужно смотреть на две вещи: первая – это отношения России и Китая, вторая – это глобальное противостояние США и Китая.

"Прежде всего это был политический жест, направленный Соединенным Штатам Америки... Несколько месяцев назад Си Цзиньпин сказал, что мир движется к биполярному миру, где будет два полюса: один называется "Китай", а второй называется "Вашингтон". И де-факто это означает то, что он предлагает двигаться к Ялтинским договоренностям – 2, то есть к следующему переделу мира. И в данном случае визит в Москву показал, что Си Цзиньпин начинает двигаться в этом направлении", – считает Денисенко. 

Он обратил внимание, что этот визит прошел на фоне дипломатической победы КНР на Ближнем Востоке, где именно благодаря Китаю удалось договориться о примирении между Ираном и Саудовской Аравией.

"Если говорить об оси, вероятно, скажем так, ось Саудовская Аравия – Китай – Россия – это действительно становится достаточно серьезной, значимой проблематикой для США... Это был огромный удар для США и особенно для Израиля. Потому что Израиль все-таки полагал, что саудиты помогут им воевать против Ирана... Это великая дипломатическая победа Китая на Ближнем Востоке, где он становится серьезным игроком, которым он никогда не был вообще на этих территориях", – подчеркнул эксперт.

При этом, по его оценке, зайдя в Россию, Си Цзиньпин "получил все, что только мог захотеть" от президента РФ Владимира Путина.

"[Какую роль в этом новом переделе мира Си Цзиньпин отводит России?] Слабого, контролируемого, технологически и экономически зависимого вассала Китайской Народной Республики", – отметил Денисенко.

По его мнению, если проанализировать подписанные в Москве договоренности, РФ от встречи не получила ничего, кроме, вероятно, политических и физических гарантий безопасности Путина на ближайшее время. 

По выражению советника главы МВД Украины, Путин, в сущности, "променял вассалитет на собственную персональную безопасность".

Денисенко: Си Цзиньпин пригласил Мишустина в Пекин. Это будут смотрины будущего теоретического преемника. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Иран, Китай, Израиль, Саудовская Аравия, Си Цзиньпин, визит, Вадим Денисенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Хайек, Клум, Лопес и другие. Топ-20 самых красивых звездных декольте. Фото
Хайек, Клум, Лопес и другие. Топ-20 самых красивых звездных декольте. Фото
Галина ГРИШИНА
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами"
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами"
Галина ГРИШИНА
  "Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки". Рецепт ароматной и нежной заварной паски
  "Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки". Рецепт ароматной и нежной заварной паски
Галина ГРИШИНА
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму
Галина ГРИШИНА
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы
Галина ГРИШИНА
  Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев
  Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев
Галина ГРИШИНА
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
Галина ГРИШИНА
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
Галина ГРИШИНА
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
Галина ГРИШИНА
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Галина ГРИШИНА
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Галина ГРИШИНА
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
Галина ГРИШИНА
Как сохранить форму ленивых вареников. Лайфхак
Как сохранить форму ленивых вареников. Лайфхак
"Скорая помощь для всех мам". Tarabarova выпустила восемь песен для детей. Аудио
"Скорая помощь для всех мам". Tarabarova выпустила восемь песен для детей. Аудио
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина (137640)
2
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму (119424)
3
Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев (116270)
4
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму (94072)
5
"Инфа – сотка". Каменских и Потап официально разводятся – блогеры (60060)
6
Стилист объяснила, какие стрижки старят, а какие молодят (58784)
7
"Добавляет возраст и делает образ неряшливым". Модный эксперт рассказала, какая длина брюк не подходит для женщин старше 50 лет (53171)
8
Как выглядят в одинаковом нижнем белье Мишина и Саша Бо. Фото (50463)
 
 
 
 