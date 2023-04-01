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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Денисенко: Позволит ли Си Цзиньпин использовать Путину ядерное оружие против Украины? Ни в коем случае

 
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Разговоры Путина о вероятном применении ядерного оружия против Украины в Китае расценивают как демонстрацию слабости РФ, считает Денисенко
Разговоры Путина о вероятном применении ядерного оружия против Украины в Китае расценивают как демонстрацию слабости РФ, считает Денисенко
Фото: EPA

Председатель КНР Си Цзиньпин не позволит президенту России Владимиру Путину использовать ядерное оружие в Украине. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил исполнительный директор Украинского института будущего и советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"Ни в коем случае [не позволит]. Для него это один из ключевых болезненных моментов вообще. Недаром летом на саммите "Большой семерки" было совместное заявление Си Цзиньпина и [президента США Джо] Байдена. Единственное, к чему общему они пришли, – что нельзя использовать ядерное оружие", – напомнил Денисенко.

Советник главы МВД Украины рассказал, что еще летом 2022 года выяснил в разговорах со своими информированными источниками: в Китае угрозы России по отношению к Украине ядерным оружием уже были расценены как глобальная слабость.

"То есть они поняли, что страна такого уровня, как Россия, не имея возможности выигрывать в конвенционной войне, угрожает такой стране, как Украина, которую считали для России просто точкой на карте, говорит только об огромной слабости – административной и военной – Российской Федерации", – рассказал Денисенко.

Он убежден, что для Си Цзиньпина использование РФ ядерного оружия – это резкая смена всех факторов безопасности в мире, в чем китайский лидер не заинтересован.

"Ему не нужно это сейчас, несмотря на то, что он двигается медленными шагами, как всегда Китай делает, несмотря на то, что он движется к биполярному миру и так далее, – но ему точно на этом этапе не нужно менять фактор безопасности. Потому что джина нельзя выпускать из бутылки, и он это прекрасно понимает", – подытожил Денисенко.

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ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума несколько раз говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 4 ноября после переговоров с главой КНР, что Си Цзиньпин против применения Россией ядерного оружия. О недопустимости применения ядерного оружия в Украине заявили 14 ноября в ходе встречи на Бали (Индонезия) Си Цзиньпин и президент США Джо Байден.

1 января 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

27 марта представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин, комментируя заявления Путина о возможном размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, заявила, что необходимо избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием. Она призвала сосредоточиться на дипломатии и мирном урегулировании "украинского конфликта", а также "совместно способствовать разрядке ситуации".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Китай, ядерное оружие, Си Цзиньпин, оккупация, КНР, Алеся Бацман, страна-агрессор, российская агрессия, дипломаты, безопасность, Вадим Денисенко, российские оккупанты
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