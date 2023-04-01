Денисенко: Западу не нужен распад России. И по состоянию на данный момент они совсем не хотят ее ядерного разоружения, потому что до последнего момента рассматривали это как средство сдерживания Китая

"Прежде всего Западу не нужен распад России. И они этого не хотят. И по состоянию на сегодняшний день они совсем не хотят ядерного разоружения России. Соединенные Штаты – особенно", – заявил Денисенко.
Он указал, что ключевым для понимания позиции США являются их взаимоотношения с Китаем.
"Потому что они рассматривают ядерное оружие Российской Федерации – до последнего момента рассматривали – как возможность сдерживания Китая. Еще раз говорю: мы [Украина] мыслим категорией взрыва, в эпицентре которого мы находимся", – пояснил советник главы МВД Украины, имея в виду ситуацию, в которой оказалась страна в результате нападения РФ.
Денисенко считает, что мир, не вовлеченный сейчас в конфликт напрямую, "мыслит последствиями".
"То есть, несмотря ни на что, для них Россия и ядерное оружие России – это теоретическая возможность удерживания Китая от определенных вещей. Сейчас, конечно, ситуация будет меняться, но тем не менее до последнего момента мир был против денуклеаризации Российской Федерации. И против ее распада, между прочим", – сказал он.
Советник главы МВД также обратил внимание, что не разделяет всеобщую уверенность в том, что РФ распадется.
"Нет, ни фига она не распадется", – заявил Денисенко, добавив, что в РФ есть только "два с половиной региона", где теоретически возможен сепаратизм, – это Чечня, Татарстан и Якутия.
Денисенко: Си Цзиньпин пригласил Мишустина в Пекин. Это будут смотрины будущего теоретического преемника. Читайте полную версию интервью
26 февраля телеканал "Россия" опубликовал интервью Путина, в котором тот заявил, что у стран Запада "одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – РФ". При этом он отметил, что в случае развала России российский народ может исчезнуть.
В этот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "фрагментация России является процессом, который уже идет".
Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказывал мнение, что Россия не распадется после того, как потерпит поражение в войне против Украины.