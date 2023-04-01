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Денисенко: Западу не нужен распад России. И по состоянию на данный момент они совсем не хотят ее ядерного разоружения, потому что до последнего момента рассматривали это как средство сдерживания Китая

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Денисенко утверждает, что распад РФ маловероятен, к тому же, в нем не заинтересован Запад
Денисенко утверждает, что распад РФ маловероятен, к тому же, в нем не заинтересован Запад
Фото: Фото: Russian Institute for the Future / Facebook

Якобы желание Запада лишить Россию статуса ядерной страны – миф, придуманный в Украине. Об этом рассказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман исполнительный директор Украинского института будущего и советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"Прежде всего Западу не нужен распад России. И они этого не хотят. И по состоянию на сегодняшний день они совсем не хотят ядерного разоружения России. Соединенные Штаты – особенно", – заявил Денисенко.

Он указал, что ключевым для понимания позиции США являются их взаимоотношения с Китаем.

"Потому что они рассматривают ядерное оружие Российской Федерации – до последнего момента рассматривали – как возможность сдерживания Китая. Еще раз говорю: мы [Украина] мыслим категорией взрыва, в эпицентре которого мы находимся", – пояснил советник главы МВД Украины, имея в виду ситуацию, в которой оказалась страна в результате нападения РФ.

Денисенко считает, что мир, не вовлеченный сейчас в конфликт напрямую, "мыслит последствиями".

"То есть, несмотря ни на что, для них Россия и ядерное оружие России – это теоретическая возможность удерживания Китая от определенных вещей. Сейчас, конечно, ситуация будет меняться, но тем не менее до последнего момента мир был против денуклеаризации Российской Федерации. И против ее распада, между прочим", – сказал он.

Советник главы МВД также обратил внимание, что не разделяет всеобщую уверенность в том, что РФ распадется.

"Нет, ни фига она не распадется", – заявил Денисенко, добавив, что в РФ есть только "два с половиной региона", где теоретически возможен сепаратизм, – это Чечня, Татарстан и Якутия.

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ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

26 февраля телеканал "Россия" опубликовал интервью Путина, в котором тот заявил, что у стран Запада "одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – РФ". При этом он отметил, что в случае развала России российский народ может исчезнуть. 

В этот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "фрагментация России является процессом, который уже идет".

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказывал мнение, что Россия не распадется после того, как потерпит поражение в войне против Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, США, Украина, Китай, ядерное оружие, Си Цзиньпин, Пекин, Алеся Бацман, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, интервью, Вадим Денисенко, денуклеаризация, российские оккупанты, распад России
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