Денисенко: Западу не нужен распад России. И по состоянию на данный момент они совсем не хотят ее ядерного разоружения, потому что до последнего момента рассматривали это как средство сдерживания Китая

Денисенко утверждает, что распад РФ маловероятен, к тому же, в нем не заинтересован Запад Фото: Фото: Russian Institute for the Future / Facebook

"Прежде всего Западу не нужен распад России. И они этого не хотят. И по состоянию на сегодняшний день они совсем не хотят ядерного разоружения России. Соединенные Штаты – особенно", – заявил Денисенко.

Он указал, что ключевым для понимания позиции США являются их взаимоотношения с Китаем.

"Потому что они рассматривают ядерное оружие Российской Федерации – до последнего момента рассматривали – как возможность сдерживания Китая. Еще раз говорю: мы [Украина] мыслим категорией взрыва, в эпицентре которого мы находимся", – пояснил советник главы МВД Украины, имея в виду ситуацию, в которой оказалась страна в результате нападения РФ.

Денисенко считает, что мир, не вовлеченный сейчас в конфликт напрямую, "мыслит последствиями".

"То есть, несмотря ни на что, для них Россия и ядерное оружие России – это теоретическая возможность удерживания Китая от определенных вещей. Сейчас, конечно, ситуация будет меняться, но тем не менее до последнего момента мир был против денуклеаризации Российской Федерации. И против ее распада, между прочим", – сказал он.

Советник главы МВД также обратил внимание, что не разделяет всеобщую уверенность в том, что РФ распадется.

"Нет, ни фига она не распадется", – заявил Денисенко, добавив, что в РФ есть только "два с половиной региона", где теоретически возможен сепаратизм, – это Чечня, Татарстан и Якутия.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube