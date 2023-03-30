ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Так же будет и с Москвой". Данилов объяснил пост о дронах и Матиасе Русте, напомнив о взрыве на Крымском мосту

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов намекает, что удары дронами по Кремлю дело времени
Данилов намекает, что удары дронами по Кремлю – дело времени
Фото: president.gov.ua

Украина, отвечая на российские военные преступления, будет способна нанести удары по центрам принятия решений в столице РФ – Москве. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона, фрагмент которого 30 марта обнародовала в YouTube служба новостей телеканала "1+1" – ТСН.

Секретарь СНБО не считает, что в его сообщении о появлении у ВСУ ударных дронов с дальностью полета 3 тыс. км был какой-либо намек или ребус.

"Здесь нет никаких загадок. Если РФ уничтожает наши города и инфраструктуру, убивает наших детей, мы не должны спокойно за этим наблюдать. Несколько месяцев назад я делал намеки на то, что Крымский мост будет разрушен, понадобился определенный промежуток времени для того, чтобы это произошло. Так же будет и с Москвой", – заверил он.

Украина не будет терпеть и медлить с реакцией, подчеркнул Данилов.

"Мы не будем спокойно наблюдать, закрыв глаза, как они убивают наших граждан и совершают здесь преступления. Мы будем обязательно отвечать. И никто не скроется", – заявил он.

Секретарь СНБО уверен, что существующие внутри страны-оккупанта внутренние распри будут только усиливаться, что неизбежно приведет к распаду РФ.

"[Президент РФ Владимир] Путин сам развязал ситуацию, связанную с тем, что [в результате нападения РФ на Украину] будет фрагментация России. Я более чем убежден, что это будет происходить в ближайшее время. [Об этом говорят] разговоры богачей, которые зарабатывали деньги совместно с Путиным, – подобные настроения существуют среди всей так называемой бизнес-элиты на территории России, — отметил секретарь СНБО.

29 марта Данилов анонсировал появление на вооружении у ВСУ тысяч ударных беспилотников с дальностью полета более 3 тыс. км. Секретарь СНБО проиллюстрировал эту новость фотографией самолета немецкого пилота-любителя Матиаса Руста, сделанной на фоне Кремля 28 мая 1987 года после его резонансной посадки в Москве.

Будущему соединению дронов Данилов дал имя "украинский рой имени Матиаса Руста".

Контекст:

Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

21 сентября прошлого года нынешний вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отмечал, что Украина активнее займется развитием военных технологий, в частности обеспечением армии беспилотниками.

28 марта 2023 года Федоров сообщил, что Украина сформировала три роты ударных БПЛА.

Теги: Россия, Крым, Украина, Москва, СНБО, Кремль, оккупация, беспилотники, мем, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Крымский мост, Алексей Данилов, троллинг, российские оккупанты, деоккупация, мемы, дрон-камикадзе, распад России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Остановить старение ей не под силу". Как изменилась Сара Джессика Паркер за последние 20 лет. Фото
"Остановить старение ей не под силу". Как изменилась Сара Джессика Паркер за последние 20 лет. Фото
Галина ГРИШИНА
Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина
Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина
Галина ГРИШИНА
69-летний Макаревич показал годовалого сына в его день рождения
69-летний Макаревич показал годовалого сына в его день рождения
Галина ГРИШИНА
"Покидать Россию не планирует". Ахеджакова заявила, что после запрета выходить на сцену "Современника" написала заявление об увольнении
"Покидать Россию не планирует". Ахеджакова заявила, что после запрета выходить на сцену "Современника" написала заявление об увольнении
Галина ГРИШИНА
Netflix в 2023 году выделил 100 грантов по $10 тыс. для украинских кинопроектов. Начался прием заявок
Netflix в 2023 году выделил 100 грантов по $10 тыс. для украинских кинопроектов. Начался прием заявок
Галина ГРИШИНА
"Бабулька сошла с ума". 33-летняя MamaRika раскритиковала 64-летнюю Мадонну за то, что артистка не может "вовремя выйти из профессии"
"Бабулька сошла с ума". 33-летняя MamaRika раскритиковала 64-летнюю Мадонну за то, что артистка не может "вовремя выйти из профессии"
Галина ГРИШИНА
Как вырастить красивые магнолии в своем саду
Как вырастить красивые магнолии в своем саду
Осадчая снялась топлес в экстраобъемном жакете от украинского бренда за 9 тыс. грн. Фото
Осадчая снялась топлес в экстраобъемном жакете от украинского бренда за 9 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Как выглядят в одинаковом нижнем белье Мишина и Саша Бо. Фото
Как выглядят в одинаковом нижнем белье Мишина и Саша Бо. Фото
Яблоки, которые помогут похудеть. Рецепт
Яблоки, которые помогут похудеть. Рецепт
"К Пасхе будет свой". Садовод рассказала, как в начале апреля вырастить зеленый лук дома на подоконнике
"К Пасхе будет свой". Садовод рассказала, как в начале апреля вырастить зеленый лук дома на подоконнике
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук снялась в микрошортах со спины
Бех-Романчук снялась в микрошортах со спины
От золотой рыбки до тотального глиттера. Пять интересных вариантов маникюра для коротких ногтей от мастера бренда Chanel
От золотой рыбки до тотального глиттера. Пять интересных вариантов маникюра для коротких ногтей от мастера бренда Chanel
54-летняя Энистон на премьере фильма "продемонстрировала бесконечные ноги и нестареющую фигуру в прозрачном сетчатом платье". Фото
54-летняя Энистон на премьере фильма "продемонстрировала бесконечные ноги и нестареющую фигуру в прозрачном сетчатом платье". Фото
Галина ГРИШИНА
  Ларина: Лия Ахеджакова рассказывала, что в театр она приходила, как будто в какую-то чужую страну, ее обходили как чумную
  Ларина: Лия Ахеджакова рассказывала, что в театр она приходила, как будто в какую-то чужую страну, ее обходили как чумную G
Дмитрий ГОРДОН
  Михаил Поплавский о мировом рекорде украинской песни: Это было знаковым событием для Украины и наших людей по всему миру
  Михаил Поплавский о мировом рекорде украинской песни: Это было знаковым событием для Украины и наших людей по всему миру Актуально
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение (583335)
2
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление (74193)
3
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов (69435)
4
Как ухаживать за розами весной, чтобы они долго цвели летом. Садовод поделилась рецептом подкормки (28316)
5
Чем подкормить клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды. Названо самое эффективное средство (25340)
6
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после (22843)
7
Три самые необычные прически Зеленской. Фото (18054)
8
Первое весеннее опрыскивание плодовых деревьев мочевиной. Советы опытных садоводов (16702)
 
 
 
 