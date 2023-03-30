"Так же будет и с Москвой". Данилов объяснил пост о дронах и Матиасе Русте, напомнив о взрыве на Крымском мосту

Секретарь СНБО не считает, что в его сообщении о появлении у ВСУ ударных дронов с дальностью полета 3 тыс. км был какой-либо намек или ребус.

"Здесь нет никаких загадок. Если РФ уничтожает наши города и инфраструктуру, убивает наших детей, мы не должны спокойно за этим наблюдать. Несколько месяцев назад я делал намеки на то, что Крымский мост будет разрушен, понадобился определенный промежуток времени для того, чтобы это произошло. Так же будет и с Москвой", – заверил он.

Украина не будет терпеть и медлить с реакцией, подчеркнул Данилов.

"Мы не будем спокойно наблюдать, закрыв глаза, как они убивают наших граждан и совершают здесь преступления. Мы будем обязательно отвечать. И никто не скроется", – заявил он.

Секретарь СНБО уверен, что существующие внутри страны-оккупанта внутренние распри будут только усиливаться, что неизбежно приведет к распаду РФ.

"[Президент РФ Владимир] Путин сам развязал ситуацию, связанную с тем, что [в результате нападения РФ на Украину] будет фрагментация России. Я более чем убежден, что это будет происходить в ближайшее время. [Об этом говорят] разговоры богачей, которые зарабатывали деньги совместно с Путиным, – подобные настроения существуют среди всей так называемой бизнес-элиты на территории России, — отметил секретарь СНБО.

29 марта Данилов анонсировал появление на вооружении у ВСУ тысяч ударных беспилотников с дальностью полета более 3 тыс. км. Секретарь СНБО проиллюстрировал эту новость фотографией самолета немецкого пилота-любителя Матиаса Руста, сделанной на фоне Кремля 28 мая 1987 года после его резонансной посадки в Москве.

Будущему соединению дронов Данилов дал имя "украинский рой имени Матиаса Руста".