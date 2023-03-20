"Пункт первый и главный – капитуляция или вывод российских войск". Данилов рассказал о требованиях к "мирному плану" Китая

"Формула успешной реализации "мирного плана" Китая. Пункт первый и главный – капитуляция или вывод российских оккупационных войск с территории Украины согласно нормам международного права, Устава ООН. В целях восстановления суверенитета, независимости и территориальной целостности", – написал секретарь СНБО.
Візит * . Формула успішної реалізації «Мирного плану» Китаю. Пункт перший і головний – капітуляція або виведення російських окупаційних військ з території * згідно норм міжнародного права, Статуту ООН. З метою відновлення суверенітету, незалежності і територіальної цілісності.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 20, 2023
Свое заявление Данилов приурочил к визиту в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, который проходит 20–22 марта.
О визите главы КНР в Москву стало известно 13 марта. По данным Reuters, планы визита Си Цзиньпина появились после того, как Китай предложил посредничество в установлении мира в Украине, опубликовав в конце февраля свой "мирный план", что было встречено со скептицизмом на Западе, учитывая дипломатическую поддержку Китаем России.
13 марта The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Вероятно, разговор Си Цзиньпина и Зеленского состоится после того, как китайский лидер посетит Москву, сообщают источники издания.
17 марта Кремль подтвердил, что переговоры президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут в Москве 20 марта. Он планируют подписать "ряд важных двусторонних документов", сообщили в администрации президента РФ.
Си Цзиньпин должен использовать поездку в Москву, чтобы убедить Путина вывести войска из Украины, заявил 17 марта спикер премьер-министра Великобритании Риши Сунака,
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности". Президент Украины также заявил в интервью, опубликованном 19 февраля, что пока "не видит" признаков военной поддержки России со стороны Китая.
Министерство иностранных дел Китая 24 февраля в годовщину войны, развязанной Россией в Украине, представило так называемый мирный план со своими идеями по ее урегулированию. Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине" и состоит из 12 пунктов. Помимо уважения к суверенитету всех стран, в КНР настаивают, в частности, на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. В позиции Китая нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.