"Пункт первый и главный – капитуляция или вывод российских войск". Данилов рассказал о требованиях к "мирному плану" Китая

Данилов напомнил Путину и Си Цзиньпину, что мирный процесс в Украине должен начаться с отвода российских войск или капитуляции РФ Фото: president.gov.ua

"Формула успешной реализации "мирного плана" Китая. Пункт первый и главный – капитуляция или вывод российских оккупационных войск с территории Украины согласно нормам международного права, Устава ООН. В целях восстановления суверенитета, независимости и территориальной целостности", – написал секретарь СНБО.

Візит * . Формула успішної реалізації «Мирного плану» Китаю. Пункт перший і головний – капітуляція або виведення російських окупаційних військ з території * згідно норм міжнародного права, Статуту ООН. З метою відновлення суверенітету, незалежності і територіальної цілісності. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 20, 2023

Свое заявление Данилов приурочил к визиту в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, который проходит 20–22 марта.

О визите главы КНР в Москву стало известно 13 марта. По данным Reuters, планы визита Си Цзиньпина появились после того, как Китай предложил посредничество в установлении мира в Украине, опубликовав в конце февраля свой "мирный план", что было встречено со скептицизмом на Западе, учитывая дипломатическую поддержку Китаем России.

13 марта The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Вероятно, разговор Си Цзиньпина и Зеленского состоится после того, как китайский лидер посетит Москву, сообщают источники издания.

17 марта Кремль подтвердил, что переговоры президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут в Москве 20 марта. Он планируют подписать "ряд важных двусторонних документов", сообщили в администрации президента РФ.

Си Цзиньпин должен использовать поездку в Москву, чтобы убедить Путина вывести войска из Украины, заявил 17 марта спикер премьер-министра Великобритании Риши Сунака,