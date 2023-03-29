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Данилов сообщил, что у ВСУ есть тысячи ударных дронов, в том числе с дальностью 3 тыс. км. И показал Москву

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Дроны ВСУ Данилов назвал "роем имени Матиаса Руста"
Дроны ВСУ Данилов назвал "роем имени Матиаса Руста"
Фото: Верховна Рада України / Facebook

У Вооруженных сил Украины есть "десятки моделей" ударных беспилотников, сообщил 29 марта в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Украинский рой" "имени Матиаса Руста" – десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ с дальностью полета более 3 тыс. км", – написал он.

Секретарь СНБО разместил также фото, сделанное в Москве в 1987 году после приземления там самолета немецкого пилота-любителя Руста. Тогда в День пограничных войск СССР он пролетел тысячи километров, в том числе над территорией тогда еще Советского Союза, и совершил посадку на мосту в центре нынешней столицы РФ.

Контекст:

Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

21 сентября прошлого года нынешний вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отмечал, что Украина активнее займется развитием военных технологий, в частности обеспечением армии беспилотниками.

28 марта 2023 года Федоров сообщил, что Украина сформировала три роты ударных БПЛА.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, Москва, вооружение, беспилотники, технологии, ВСУ, Алексей Данилов, дрон-камикадзе
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