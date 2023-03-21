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В РФ заявили, что беспилотник сбросил боеприпас на нефтеперерабатывающую станцию в Брянской области

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Нефтеперерабатывающую станцию, по заявлениям РФ, атаковали дроны
Нефтеперерабатывающую станцию, по заявлениям РФ, атаковали дроны
Фото: maps.google.com

В России заявили об атаке беспилотниками территории нефтеперекачивающей станции "Дружба" в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza 21 марта.

"По данным источника, атака была произведена около полудня 20 марта. В этот раз с беспилотника был сброшен боеприпас. В результате взрыва никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Канал отмечает, что атака на "Дружбу" произошла в четвертый раз за несколько дней.

Предыдущий случай произошел 16 марта. На территории нефтеперекачивающей станции было обнаружено взрывное устройство, предположительно, сброшенное с беспилотника, сообщала Baza. Канал отмечал, что станцию атаковали на тот момент третий день подряд.

 

Контекст:

В России в последнее время регулярно сообщают об атаках или их попытках, совершенных при помощи беспилотников. Так, 19 марта сообщалось, что в Тульской области обнаружен упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности.

28 февраля в Подмосковье был зафиксирован самый близкий подлет беспилотника к российской столице от линии соприкосновения в Украине. Тогда дрон упал возле станции "Газпрома".

В тот же день дроны заметили в Белгородской области, где БПЛА, по заявлению местных властей, упали возле жилых домов и повредили четыре автомобиля и квартиру в жилом доме, а также в Брянской области, в Адыгее и в Туапсе, где произошел пожар на нефтебазе "Роснефти". Кроме того, в Санкт-Петербурге из-за неопознанного объекта закрыли воздушное пространство над городом, но минобороны РФ позже заявило, что якобы проводило "учения ПВО".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, взрывчатка, беспилотники, Брянская область, нефтепровод, происшествия, нефтепровод Дружба
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