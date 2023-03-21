В РФ заявили, что беспилотник сбросил боеприпас на нефтеперерабатывающую станцию в Брянской области

"По данным источника, атака была произведена около полудня 20 марта. В этот раз с беспилотника был сброшен боеприпас. В результате взрыва никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Канал отмечает, что атака на "Дружбу" произошла в четвертый раз за несколько дней.

Предыдущий случай произошел 16 марта. На территории нефтеперекачивающей станции было обнаружено взрывное устройство, предположительно, сброшенное с беспилотника, сообщала Baza. Канал отмечал, что станцию атаковали на тот момент третий день подряд.