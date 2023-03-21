В РФ заявили, что беспилотник сбросил боеприпас на нефтеперерабатывающую станцию в Брянской области

"По данным источника, атака была произведена около полудня 20 марта. В этот раз с беспилотника был сброшен боеприпас. В результате взрыва никто не пострадал", – говорится в сообщении.
Канал отмечает, что атака на "Дружбу" произошла в четвертый раз за несколько дней.
Предыдущий случай произошел 16 марта. На территории нефтеперекачивающей станции было обнаружено взрывное устройство, предположительно, сброшенное с беспилотника, сообщала Baza. Канал отмечал, что станцию атаковали на тот момент третий день подряд.
В России в последнее время регулярно сообщают об атаках или их попытках, совершенных при помощи беспилотников. Так, 19 марта сообщалось, что в Тульской области обнаружен упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности.
28 февраля в Подмосковье был зафиксирован самый близкий подлет беспилотника к российской столице от линии соприкосновения в Украине. Тогда дрон упал возле станции "Газпрома".
В тот же день дроны заметили в Белгородской области, где БПЛА, по заявлению местных властей, упали возле жилых домов и повредили четыре автомобиля и квартиру в жилом доме, а также в Брянской области, в Адыгее и в Туапсе, где произошел пожар на нефтебазе "Роснефти". Кроме того, в Санкт-Петербурге из-за неопознанного объекта закрыли воздушное пространство над городом, но минобороны РФ позже заявило, что якобы проводило "учения ПВО".