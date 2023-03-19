В России найдены остатки неизвестного беспилотника

Отмечается, что на месте работают оперативные службы. О пострадавших не сообщалось.

Контекст:

14 марта СМИ писали, что жители Московской области РФ начали регулярно сообщать о подозрительных беспилотниках.

28 февраля в Подмосковье был зафиксирован самый близкий подлет беспилотника к российской столице от линии соприкосновения в Украине. Тогда дрон упал возле станции "Газпрома".

С начала февраля, по подсчетам Telegram-канала "Верстка" 28 февраля, беспилотники появлялись в воздушном пространстве России как минимум восемь раз, а с декабря количество их атак достигло 30.