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Россияне продолжают поиски фрагментов сбитого американского беспилотника в Черном море – ОК "Юг"

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Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper и российскими Су-27 произошел 14 марта
Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper и российскими Су-27 произошел 14 марта
Фото: EPA

В Черном море наблюдается скопление российских кораблей на месте, где упал сбитый американский беспилотник MQ-9. Об этом рассказала глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона, который транслировал канал ICTV.

"Уже есть обнародованные определенные данные о том, что что-то они там уже нашли. Пока неопровержимые доказательства этому не предоставлены. Поэтому поисковая операция продолжается", – сказала она.

По ее словам, на месте падения беспилотника условия сложные "и по течению, и по глубинам".

"Поэтому работы будет много. Нельзя сказать однозначно, что не достанут. Но на эту работу должны потратить определенное время", – рассказала Гуменюк.

Контекст:

Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и российскими Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море. 

В минобороны РФ заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США над Черным морем, а он сам "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты" и "столкнулся с водной поверхностью". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".

По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер.

Беспилотник ВВС США выполнял разведывательный полет и не нес вооружений, сообщил Кирби. По данным The New York Times, Reaper проводил разведку примерно в 75 милях (около 120 км) к юго-западу от временно оккупированного Крыма, когда его перехватили два российских самолета. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Черное море, беспилотники, Наталья Гуменюк
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