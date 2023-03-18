Россияне продолжают поиски фрагментов сбитого американского беспилотника в Черном море – ОК "Юг"

"Уже есть обнародованные определенные данные о том, что что-то они там уже нашли. Пока неопровержимые доказательства этому не предоставлены. Поэтому поисковая операция продолжается", – сказала она.

По ее словам, на месте падения беспилотника условия сложные "и по течению, и по глубинам".

"Поэтому работы будет много. Нельзя сказать однозначно, что не достанут. Но на эту работу должны потратить определенное время", – рассказала Гуменюк.