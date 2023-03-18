Россияне продолжают поиски фрагментов сбитого американского беспилотника в Черном море – ОК "Юг"

"Уже есть обнародованные определенные данные о том, что что-то они там уже нашли. Пока неопровержимые доказательства этому не предоставлены. Поэтому поисковая операция продолжается", – сказала она.
По ее словам, на месте падения беспилотника условия сложные "и по течению, и по глубинам".
"Поэтому работы будет много. Нельзя сказать однозначно, что не достанут. Но на эту работу должны потратить определенное время", – рассказала Гуменюк.
Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и российскими Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море.
В минобороны РФ заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США над Черным морем, а он сам "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты" и "столкнулся с водной поверхностью". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".
По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер.
Беспилотник ВВС США выполнял разведывательный полет и не нес вооружений, сообщил Кирби. По данным The New York Times, Reaper проводил разведку примерно в 75 милях (около 120 км) к юго-западу от временно оккупированного Крыма, когда его перехватили два российских самолета.