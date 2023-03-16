Россия нашла обломки сбитого американского дрона – СМИ

Чиновник рассказал, что россияне могли найти стекловолокно или мелкие детали БПЛА.
В свою очередь, пропагандистское издание ForPost со ссылкой на источник в минобороны РФ сообщило, что летательный аппарат был найден на глубине около 850–900 метров. Как отметило СМИ, на дно моря опустился подводный робот, который обнаружил MQ-9 Reaper.
Собеседник ForPost заявил, что минобороны России интересует внутренняя электронная "начинка" беспилотника, а также его двигатель.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявлял 14 марта, что американские военные позаботились о том, чтобы упавший в Черное море MQ-9 Reaper не достался другим странам. Представитель Белого дома отметил, что российские самолеты нередко перехватывают американскую авиацию над Черным морем и такие случаи были в последние недели. Однако происшествие с MQ-9 14 марта уникально тем, что действия РФ были особенно "небезопасными, непрофессиональными и безрассудными", говорил он.
Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и российскими Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море.
В минобороны РФ заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США над Черным морем, а он сам "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты" и "столкнулся с водной поверхностью". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".
По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер.
Беспилотник ВВС США выполнял разведывательный полет и не нес вооружений, сообщал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби. NYT отмечал, что Reaper проводил разведку примерно в 75 милях (около 120 км) к юго-западу от временно оккупированного Крыма, когда его перехватили два российских самолета.