Россия нашла обломки сбитого американского дрона – СМИ

Чиновник рассказал, что россияне могли найти стекловолокно или мелкие детали БПЛА.

В свою очередь, пропагандистское издание ForPost со ссылкой на источник в минобороны РФ сообщило, что летательный аппарат был найден на глубине около 850–900 метров. Как отметило СМИ, на дно моря опустился подводный робот, который обнаружил MQ-9 Reaper.

Собеседник ForPost заявил, что минобороны России интересует внутренняя электронная "начинка" беспилотника, а также его двигатель.



Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявлял 14 марта, что американские военные позаботились о том, чтобы упавший в Черное море MQ-9 Reaper не достался другим странам. Представитель Белого дома отметил, что российские самолеты нередко перехватывают американскую авиацию над Черным морем и такие случаи были в последние недели. Однако происшествие с MQ-9 14 марта уникально тем, что действия РФ были особенно "небезопасными, непрофессиональными и безрассудными", говорил он.