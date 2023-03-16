ВВС США показали примерное место, где российский Су-27 атаковал американский беспилотник

В комментарии к публикации указано, что на приведенном изображении показаны приблизительные места событий.
Тремя точками на карте обозначено:
The graphic below depicts approximations of the locations and times of the @usairforce MQ-9 Reaper collision and crash into the Black Sea. The video released earlier today by @US_EUCOM occurs at the middle plot point on the timeline. pic.twitter.com/nz8fTzL4ZG— USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEAFAF) March 16, 2023
15 марта телеканал CBS опубликовал кадры реконструкции, как российский истребитель Су-27 сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. На кадрах видно, что российский Су-27 несколько раз пролетел над БПЛА США, а также сбросил на него авиатопливо. Из-за этого беспилотник вышел из строя и упал в море.
Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и российскими Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море.
В минобороны РФ заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США над Черным морем, а он сам "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты" и "столкнулся с водной поверхностью". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".
По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер.
Беспилотник ВВС США выполнял разведывательный полет и не нес вооружений, сообщал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби. NYT отмечал, что Reaper проводил разведку примерно в 75 милях (около 120 км) к юго-западу от временно оккупированного Крыма, когда его перехватили два российских самолета.
Кирби также заявил, что американские военные позаботились о том, чтобы упавший в Черное море MQ-9 Reaper не достался другим странам.