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ВВС США показали примерное место, где российский Су-27 атаковал американский беспилотник

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Инцидент с MQ-9 Reaper ВВС США и российскими Су-27 произошел 14 марта
Инцидент с MQ-9 Reaper ВВС США и российскими Су-27 произошел 14 марта
Фото: EPA

Командование Воздушных сил США в Европе 16 марта в Twitter опубликовало карту с указанием координат атаки российского истребителя Су-27 на американский дрон MQ-9 Reaper в Черном море.

В комментарии к публикации указано, что на приведенном изображении показаны приблизительные места событий.

Тремя точками на карте обозначено:

  • (1) перехват дрона первым истребителем Су-27;
  • (2) атака дрона вторым истребителем Су-27;
  • (3) затопление дрона в Черном море.

15 марта телеканал CBS опубликовал кадры реконструкции, как российский истребитель Су-27 сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. На кадрах видно, что российский Су-27 несколько раз пролетел над БПЛА США, а также сбросил на него авиатопливо. Из-за этого беспилотник вышел из строя и упал в море.

Контекст:

Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и российскими Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море. 

В минобороны РФ заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США над Черным морем, а он сам "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты" и "столкнулся с водной поверхностью". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".

По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер.

Беспилотник ВВС США выполнял разведывательный полет и не нес вооружений, сообщал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби. NYT отмечал, что Reaper проводил разведку примерно в 75 милях (около 120 км) к юго-западу от временно оккупированного Крыма, когда его перехватили два российских самолета.

Кирби также заявил, что американские военные позаботились о том, чтобы упавший в Черное море MQ-9 Reaper не достался другим странам.

Теги: США, беспилотники, истребители, ВВС США
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