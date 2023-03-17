Шойгу наградил летчиков за то, что дрон США "сам упал в море"

В представлении к награде говорится, что пилоты "предотвратили нарушение американским беспилотным летательным аппаратом границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения "специальной военной операции".
В ведомстве Шойгу утверждают, что БПЛА якобы летел с выключенными транспондерами и реактивный СУ-27 приблизился к нему "с целью идентификации". После этого MQ-9 Reaper потерял управление и упал в воду, говорится в сообщении.
По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер. 16 марта американское командование в Европе опубликовало видео, которое это подтверждает.
Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и российскими Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море.
В минобороны РФ в то день заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США, а он сам "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты" и "столкнулся с водной поверхностью". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".
Беспилотник ВВС США выполнял разведывательный полет и не нес вооружений, сообщил Кирби. По данным The New York Times, Reaper проводил разведку примерно в 75 милях (около 120 км) к юго-западу от временно оккупированного Крыма, когда его перехватили два российских самолета.