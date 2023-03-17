Шойгу наградил летчиков за то, что дрон США "сам упал в море"

В представлении к награде говорится, что пилоты "предотвратили нарушение американским беспилотным летательным аппаратом границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения "специальной военной операции".

В ведомстве Шойгу утверждают, что БПЛА якобы летел с выключенными транспондерами и реактивный СУ-27 приблизился к нему "с целью идентификации". После этого MQ-9 Reaper потерял управление и упал в воду, говорится в сообщении.

По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер. 16 марта американское командование в Европе опубликовало видео, которое это подтверждает.