США направили новый дрон-разведчик в сторону Черного моря – СМИ

По данным сервиса Flightradar, RQ-4 Global Hawk с позывным Forte10 направлялся к Черному морю, однако в акваторию к полудню так и не зашел и сейчас находится в воздушном пространстве Румынии.
Издание сообщает, что RQ-4 Global Hawk взлетел с авиабазы Сигонелла возле итальянского города Катания. 13 марта "Крым.Реалии" уже сообщало о старте оттуда этого беспилотника, позже он был зафиксирован над Черным морем.
На следующий день в результате столкновения с российским Су-27 в акваторию Черного моря упал американский дрон MQ-9 Reaper.
15 марта министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что "Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать везде, где это позволяет международное право".
Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и российскими Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море.
В минобороны РФ в то день заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США, а он сам "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты" и "столкнулся с водной поверхностью". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".
Беспилотник ВВС США выполнял разведывательный полет и не нес вооружений, сообщил Кирби. По данным The New York Times, Reaper проводил разведку примерно в 75 милях (около 120 км) к юго-западу от временно оккупированного Крыма, когда его перехватили два российских самолета.