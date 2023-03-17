США направили новый дрон-разведчик в сторону Черного моря – СМИ

По данным сервиса Flightradar, RQ-4 Global Hawk с позывным Forte10 направлялся к Черному морю, однако в акваторию к полудню так и не зашел и сейчас находится в воздушном пространстве Румынии.



Издание сообщает, что RQ-4 Global Hawk взлетел с авиабазы Сигонелла возле итальянского города Катания. 13 марта "Крым.Реалии" уже сообщало о старте оттуда этого беспилотника, позже он был зафиксирован над Черным морем.

На следующий день в результате столкновения с российским Су-27 в акваторию Черного моря упал американский дрон MQ-9 Reaper.

15 марта министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что "Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать везде, где это позволяет международное право".