Недалеко от берегов Крыма замечен американский дрон-разведчик

По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне полуострова Фото: ЕРА

По данным издания, это разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk с позывным Forte10.

Он взлетел с американской авиабазы Сигонелла возле итальянского города Катания на Сицилии.

О том, что Украина использует данные разведки США, но только для защиты от российской агрессии, 9 февраля написала The Washington Post.

Украинские официальные источники подтвердили изданию, что Вооруженные силы атакуют российские цели, включая штабы, склады боеприпасов и казармы на украинской территории.