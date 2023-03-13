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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Недалеко от берегов Крыма замечен американский дрон-разведчик

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По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне полуострова
По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне полуострова
Фото: ЕРА

В небе над Черным морем недалеко от временно оккупированного Россией украинского полуострова Крым зафиксирован полет американского беспилотника. Об этом "Крым.Реалии" 13 марта пишет в Telegram.

По данным издания, это разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk с позывным Forte10. 

Он взлетел с американской авиабазы Сигонелла возле итальянского города Катания на Сицилии.

О том, что Украина использует данные разведки США, но только для защиты от российской агрессии, 9 февраля написала The Washington Post. 

Украинские официальные источники подтвердили изданию, что Вооруженные силы атакуют российские цели, включая штабы, склады боеприпасов и казармы на украинской территории.

Контекст:

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне временно оккупированной АР Крым – создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра (в Херсонской области)так и на административной границе с Крымом (на севере полуострова).

Оккупанты также частично минируют береговую линию Крыма, чтобы не допустить высадки украинского десанта, добавили в ГУР Минобороны Украины. Кроме того, россияне продолжают устанавливать противотанковые бетонные пирамиды, чтобы остановить продвижение тяжелой техники.

Теги: США, Крым, Черное море, разведка, беспилотники
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