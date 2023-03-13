Недалеко от берегов Крыма замечен американский дрон-разведчик

По данным издания, это разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk с позывным Forte10.
Он взлетел с американской авиабазы Сигонелла возле итальянского города Катания на Сицилии.
О том, что Украина использует данные разведки США, но только для защиты от российской агрессии, 9 февраля написала The Washington Post.
Украинские официальные источники подтвердили изданию, что Вооруженные силы атакуют российские цели, включая штабы, склады боеприпасов и казармы на украинской территории.
Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне временно оккупированной АР Крым – создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра (в Херсонской области)так и на административной границе с Крымом (на севере полуострова).
Оккупанты также частично минируют береговую линию Крыма, чтобы не допустить высадки украинского десанта, добавили в ГУР Минобороны Украины. Кроме того, россияне продолжают устанавливать противотанковые бетонные пирамиды, чтобы остановить продвижение тяжелой техники.