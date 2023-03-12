В Крыму оккупанты обыскивают крымских татар в связи с подрывом на полуострове железной дороги – Чубаров

"Около 6.00 российские каратели ворвались в дом [...] Юнусова, проживающего в селе Урожайное Симферопольского района. Цель обыска – поиск доказательств, которые могли бы разоблачить Леммара Юнусова в якобы совершении им подрыва железной дороги, который произошел вблизи Бахчисарая 23 февраля", – написал он.

По данным главы Меджлиса крымскотатарского народа, обыск в доме Юнусова продолжался до 7.45, никого из членов семьи не задержали.

"Как свидетельствуют события последних недель, указанный подрыв железной дороги служит поводом для российских карателей проводить массовые обыски в домах крымских татар", – объяснил Чубаров.

Он отметил, что 28 февраля сотрудники ФСБ России провели обыск в доме Соина Джелилова в Симферопольском районе, 6 марта – в доме Эдема Муртазаева в Судаке, 9 марта – у Мемета Ашурова в Красногвардейском районе и Асана Абдураманова в Бахчисарае, а 11 марта – в доме Ахтема Исмаилова в селе Первомайское Симферопольского района.

В последние месяцы в оккупированном Крыму происходят взрывы и другие похожие инциденты, природа которых остается непонятной для общественности.