В Крыму оккупанты обыскивают крымских татар в связи с подрывом на полуострове железной дороги – Чубаров

"Около 6.00 российские каратели ворвались в дом [...] Юнусова, проживающего в селе Урожайное Симферопольского района. Цель обыска – поиск доказательств, которые могли бы разоблачить Леммара Юнусова в якобы совершении им подрыва железной дороги, который произошел вблизи Бахчисарая 23 февраля", – написал он.
По данным главы Меджлиса крымскотатарского народа, обыск в доме Юнусова продолжался до 7.45, никого из членов семьи не задержали.
"Как свидетельствуют события последних недель, указанный подрыв железной дороги служит поводом для российских карателей проводить массовые обыски в домах крымских татар", – объяснил Чубаров.
Он отметил, что 28 февраля сотрудники ФСБ России провели обыск в доме Соина Джелилова в Симферопольском районе, 6 марта – в доме Эдема Муртазаева в Судаке, 9 марта – у Мемета Ашурова в Красногвардейском районе и Асана Абдураманова в Бахчисарае, а 11 марта – в доме Ахтема Исмаилова в селе Первомайское Симферопольского района.
В последние месяцы в оккупированном Крыму происходят взрывы и другие похожие инциденты, природа которых остается непонятной для общественности.
Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.
В марте секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что альтернативы освобождению Крыма военным путем нет.