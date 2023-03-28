В Украине появились три роты ударных беспилотников – Федоров

"Украинская армия активно трансформируется и получает уникальный опыт в наиболее технологической войне в истории. Ранее вместе с Генштабом анонсировали создание первых в мире ударных рот БПЛА. С совершенно новым подходом к менеджменту, обучению и доктрине применения дронов", – написал Федоров.

Военным передали пикапы, ударные коптеры и Starlink, сообщил министр.

"Все беспилотники украинского производства. Оборудование для ударных рот Армии дронов приобрели частные доноры", – написал он.

Федоров добавил, что беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии, а также помогу наводить артиллерию. Пикапы пригодятся для рейдов мобильных групп в тыл врага, доставки грузов и эвакуации раненых, отметил он. А Starlink – это бесперебойная связь на поле боя, подчеркнул министр.

"Все это – наше конкурентное преимущество над россиянами", – резюмировал он.