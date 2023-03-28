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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине появились три роты ударных беспилотников – Федоров

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Военным передали пикапы, ударные коптеры и Starlink, сообщил Федоров
Военным передали пикапы, ударные коптеры и Starlink, сообщил Федоров
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Первые три ударные роты с беспилотниками украинского производства готовы к бою. Об этом 28 марта сообщил в Telegram вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Украинская армия активно трансформируется и получает уникальный опыт в наиболее технологической войне в истории. Ранее вместе с Генштабом анонсировали создание первых в мире ударных рот БПЛА. С совершенно новым подходом к менеджменту, обучению и доктрине применения дронов", – написал Федоров.

Военным передали пикапы, ударные коптеры и Starlink, сообщил министр.

"Все беспилотники украинского производства. Оборудование для ударных рот Армии дронов приобрели частные доноры", – написал он.

Федоров добавил, что беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии, а также помогу наводить артиллерию. Пикапы пригодятся для рейдов мобильных групп в тыл врага, доставки грузов и эвакуации раненых, отметил он. А Starlink – это бесперебойная связь на поле боя, подчеркнул министр. 

"Все это – наше конкурентное преимущество над россиянами", – резюмировал он.

Контекст:

Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

21 сентября прошлого года Федоров отметил, что Украина активнее займется развитием военных технологий, в частности обеспечением армии беспилотниками. 

Теги: Россия, Украина, беспилотники, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Федоров, Starlink
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