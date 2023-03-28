В Украине появились три роты ударных беспилотников – Федоров

"Украинская армия активно трансформируется и получает уникальный опыт в наиболее технологической войне в истории. Ранее вместе с Генштабом анонсировали создание первых в мире ударных рот БПЛА. С совершенно новым подходом к менеджменту, обучению и доктрине применения дронов", – написал Федоров.
Военным передали пикапы, ударные коптеры и Starlink, сообщил министр.
"Все беспилотники украинского производства. Оборудование для ударных рот Армии дронов приобрели частные доноры", – написал он.
Федоров добавил, что беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии, а также помогу наводить артиллерию. Пикапы пригодятся для рейдов мобильных групп в тыл врага, доставки грузов и эвакуации раненых, отметил он. А Starlink – это бесперебойная связь на поле боя, подчеркнул министр.
"Все это – наше конкурентное преимущество над россиянами", – резюмировал он.
Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.
21 сентября прошлого года Федоров отметил, что Украина активнее займется развитием военных технологий, в частности обеспечением армии беспилотниками.