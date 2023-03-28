Соль из Соледара собрала средства более чем на 2200 дронов для разведчиков

"Это стало возможным благодаря каждому, кто приобрел свою пачку "міці". А также вкладам наших доноров и бизнеса, которые больше года непрерывно поддерживают армию", – написал Федоров.

Летом 2022 года соль от "Артемсолі" перестала продаваться в украинских супермаркетах.

"Цехи огромного предприятия "Артемсіль" сгорели, оборудование было уничтожено, здания разрушены, а более 2500 человек, чья жизнь была неразрывно связана с городом Донбасса, покинули свой дом. Но сама соль – соль из шахт Соледара – уцелела. Она стала еще одним символом чрезвычайного мужества, сопротивления, мощи украинских защитников и всего украинского народа", – говорится на сайте проекта.

В конце февраля, к годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, "Артемсіль" вернулась в продажу под названием "Міць. Українська камʼяна". Лимитированная партия насчитывала 100 тыс. пачек и была доступна в сети "Сільпо" и онлайн на Rozetka.

500 грн с каждой пачки пошли на приобретение дронов, сообщил Федоров. Еще более 8 млн грн собрали благодаря розыгрышу пяти пачек соли с автографом начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины ГУР Кирилла Буданова, добавил он.