Соль из Соледара собрала средства более чем на 2200 дронов для разведчиков

"Это стало возможным благодаря каждому, кто приобрел свою пачку "міці". А также вкладам наших доноров и бизнеса, которые больше года непрерывно поддерживают армию", – написал Федоров.
Летом 2022 года соль от "Артемсолі" перестала продаваться в украинских супермаркетах.
"Цехи огромного предприятия "Артемсіль" сгорели, оборудование было уничтожено, здания разрушены, а более 2500 человек, чья жизнь была неразрывно связана с городом Донбасса, покинули свой дом. Но сама соль – соль из шахт Соледара – уцелела. Она стала еще одним символом чрезвычайного мужества, сопротивления, мощи украинских защитников и всего украинского народа", – говорится на сайте проекта.
В конце февраля, к годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, "Артемсіль" вернулась в продажу под названием "Міць. Українська камʼяна". Лимитированная партия насчитывала 100 тыс. пачек и была доступна в сети "Сільпо" и онлайн на Rozetka.
500 грн с каждой пачки пошли на приобретение дронов, сообщил Федоров. Еще более 8 млн грн собрали благодаря розыгрышу пяти пачек соли с автографом начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины ГУР Кирилла Буданова, добавил он.
В апреле 2022 года крупнейший в Украине производитель соли "Артемсіль" остановил работу. Предприятие находится в Соледаре Донецкой области и не могло продолжать работу из-за постоянных обстрелов. Запас готовой продукции из "Артемсолі" вывезли в апреле.
До полномасштабной войны "Артемсіль" обеспечивало не только всю Украину, 26 января в Facebook предприятия сообщалось, что в 2021 году на экспорт было реализовано 744,2 тыс. тонн, что составляет 39,5% от общего объема проданной продукции. Постоянными потребителями артемовской соли были Венгрия, Польша, Словакия, Румыния, Молдова и другие страны.
В Закарпатье в августе началась работа на новом месторождении соли, которое сможет обеспечить 100% потребности Украины в продукте, учитывая остановку "Артемсолі".