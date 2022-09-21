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"Армия дронов" передала ВСУ три комплекта БПЛА со встроенным тепловизором

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"Армия дронов" передала три комплекта дронов стоимостью более 3 млн грн
"Армия дронов" передала три комплекта дронов стоимостью более 3 млн грн
Фото: t.me/mintsyfra

"Армия дронов" передала Вооруженным силам Украины на передовую три комплекта дронов DJI Matrice 300 стоимостью более 3 млн грн. Об этом сообщило 21 сентября Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.

В министерстве отметили, что "Армия дронов" закупила и передала три важных комплекта БПЛА для украинской разведки благодаря донатам.

Дроны имеют встроенный тепловизор, который позволяет работать ВСУ в любое время суток.

Контекст:

Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

Как заявлял министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 1 июля, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта. Сейчас закупают в основном дроны-разведчики, в том числе такие летальные аппараты, которые есть на вооружении НАТО.

21 сентября Михаил Федоров отметил, что Украина активнее займется развитием военных технологий, в частности обеспечением армии беспилотниками. По его словам, все украинские технологические компании должны сфокусироваться на развитии военных технологий.

Теги: Украина, армия, разведка, ВСУ, Министерство цифровой трансформации, дроны, тепловизор
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