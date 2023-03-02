"Россия – нестабильное образование". В украинской разведке считают, что Путин боится повторения брянского инцидента

Юсов: Вся РФ – это в историческом контексте абсолютно искусственное образование, которое подчинило много территорий, захватило, поневолило много народов... Там, где тонко, – там и порвется Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Отвечая на вопрос о заявлениях РФ относительно случившегося в Брянской области 2 марта, Юсов отметил, что "из этого винегрета" правда "то, что [президент РФ Владимир] Путин лжет".

"А все остальное – такая же правда, как мой дед говорил: как вошь кашляет. Примерно. Никто не знает [как вошь кашляет]. Люди, которые рассказывают о боевых комарах, распятых мальчиках и много другой чепухи, сегодня не смогли собраться, поэтому рассказывали с утра кто что хотел – там были и расстрелянные автомобили, и семьи, и заложники, и мальчики и девочки. Все вместе было. Хорошо, что боевых уток не было", – сказал он.

По мнению Юсова, полномасштабная война РФ против Украины стала причиной усугубления проблем в самой России.

"Россия – это нестабильное образование, внутри нее есть большое количество нерешенных вопросов, противоречий, конфликтов – межэтнических, межрегиональных, социальных, политических и других. То, что сегодня граждане РФ на определенной территории восстали для того, чтобы свергнуть режим Путина, – это закономерное развитие ситуации после вторжения в Украину", – добавил он.

Ведущие спросили, где могут повториться такие инциденты, Юсов сказал, что анонсировать такие события некорректно.

"Но с пониманием того, что вся РФ – это в историческом контексте абсолютно искусственное образование, которое подчинило много территорий, захватило, поневолило много народов, то... там, где тонко, – там и порвется. Я думаю, что Путин этого очень сильно боится. Путин – как коллективный образ режима в РФ. И обязательно и социальное напряжение, и количество уничтоженных оккупантов в Украине, поневоленные народы, которые вспоминают о своих правах, – все это, безусловно, выстрелит. Не только в регионах, но и в столице в частности", – добавил он.