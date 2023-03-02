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Данилов придумал расшифровку для "ДРГ" из Брянской области

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Данилов рассказал, как в случае с событиями в Брянской области правильно расшифровывать термин "ДРГ"
Данилов рассказал, как в случае с событиями в Брянской области правильно расшифровывать термин "ДРГ"
Фото: president.gov.ua

В России разворачивается движение российских антифашистов-ополченцев. Об этом секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в Facebook, комментируя события в Брянской области (РФ).

"В РФ разворачивается движение российских антифашистов-ополченцев. Общеизвестно, что БПЛА [беспилотники], БТР [бронетранспортеры] и другую военную технику можно спокойно купить в московских военторгах. Лозунг: "ДРГ – деколонизация российского государства". Брянск, 2023", – написал секретарь СНБО.

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid0XnNGDAnF9ttnixnFxRBYhKWbumiersAH9xWxW3kRDxb4SjkSZMyeTLrMSctCyMBUl

Контекст:

Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил, что в регион якобы проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). По его словам, в результате обстрела автомобиля один житель погиб, один ранен. Позже он добавил, что якобы ВСУ также атаковали беспилотником Климовский район области, в результате чего якобы загорелся жилой дом в селе Сушаны.

Кроме того, губернатор Брянской области, а также российские СМИ позже написали, что ребенок, который получил ранения вследствие обстрела ДРГ, погиб, но позже они опровергли эту информацию.

Также российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что диверсанты взяли в заложники мужчину, но потом отпустили. По еще одной их информации со ссылкой на силовые структуры, у якобы украинских диверсантов в заложниках могли находиться до шести человек.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Брянской области "терактом". Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в Брянской области в результате "действий ДРГ" погибли двое россиян.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter, что история об украинских ДРГ в России – это классическая провокация. "Россия хочет испугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Между тем партизанское движение в России становится более сильным и агрессивным. Бойтесь своих партизан..." – написал Подоляк.

Ситуация на границе Украины и России контролируемая, заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Теги: Россия, Украина, СНБО, граница, партизаны, диверсанты, нападение, российская пропаганда, БТР, Брянск, Брянская область, страна-агрессор, российская агрессия, курьез, война России против Украины, фейк, Алексей Данилов, дезинформация, троллинг, российские оккупанты, деоккупация, россияне
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