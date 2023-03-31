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Денисенко: То, что Россия распадется согласно лекалам сепаратизма 91-го года, – миф. Ни фига она не распадется

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Денисенко: Нет на сегодняшний момент сепаратизма в Российской Федерации
Денисенко: Нет на сегодняшний момент сепаратизма в Российской Федерации
Фото: Russian Institute for the Future / Facebook

С точки зрения геополитики у Украины есть две серьезные проблемы, считает исполнительный директор Украинского института будущего и советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Об этом он сказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Одна из них, по мнению Денисенко, заключается в том, что у Украины нет серьезных лоббистских структур, работающих в Вашингтоне, а вторая – в том, что в стране "никто не изучает Россию", кроме Института будущего.

Бацман отметила, что в украинском информпространстве сейчас много обсуждений России – какая она, чего можно от нее ждать и т.д. 

"Обсуждать и изучать – это две разные вещи. То есть о футболе тоже все говорят, но специалистов в футболе у нас очень мало. И почему украинские команды не лучшие в мире сейчас? Так же и здесь. Я приведу маленький пример. Институт будущего сделал сейчас обширное исследование. Мы его представили две недели назад. Оно называется "Кто есть кто в России". Мы разложили 250 фамилий: кто, кому, с кем, куда, как, зачем и так далее. И становится понятна вообще логика многих процессов. Если сейчас спросить всех тех людей, которые много рассказывают о России... Там, первый миф – распадется ли Россия согласно лекалам сепаратизма 91-го года. Все говорят: "Да, распадется". Нет, ни фига она не распадется", – подчеркнул Денисенко. 

Он также уверен, что если спросить у таких экспертов, кто влияет на региональную политику в Российской Федерации, никто из них не ответит. В то же время, по информации Денисенко, замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко контролирует сейчас 47 губернаторов, то есть около половины регионов России. 

"Есть теоретические возможности относительно национального сепаратизма только в двух с половиной регионах. Первый – это Чечня. Но пока там [Рамзан] Кадыров и пока жив [президент РФ Владимир] Путин – это связка, которую они не могут разорвать. То есть Кадыров зависим от Путина, а Путин зависим от Кадырова в этом случае. Поэтому вряд ли это произойдет в ближайшее время", – сказал Денисенко. 

"Половинка" региона в его классификации – это Татарстан. Однако, отметил советник главы МВД, он окружен другими регионами РФ – у него нет никакой границы. Кроме того, в прошлом году российский выпускной единый государственный экзамен на татарском языке сдал только один ребенок.

"И третий регион – это Якутия. Там действительно достаточно серьезные элиты. Там даже выходы к границам. Но их всего-навсего немногим больше миллиона. Огромная территория – как пол-Европы", – сказал Денисенко. 

На вопрос о возможном отколе Дагестана он ответил, что "это невозможно априори".

"Там 40 народов, 40 этносов. Село от села... В принципе, там все время требуется моральный авторитет или судья, который примирит народы между собой. И он не должен быть из соседнего села. Он должен быть где-нибудь со стороны. И тогда там удается о чем-нибудь говорить. Поэтому нет на сегодняшний момент сепаратизма в Российской Федерации", – подытожил Денисенко.

Денисенко: Си Цзиньпин пригласил Мишустина в Пекин. Это будут смотрины будущего теоретического преемника. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Политические деятели и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что РФ рано или поздно распадется. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.

Россию к 2033 году ждет распад или превращение в failed state. Такой прогноз дала почти половина экспертов по внешней политике, опрошенных аналитическим центром Atlantic Council.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Чечня, Рамзан Кадыров, сепаратизм, Дагестан, Сергей Кириенко, Якутия, война России против Украины, Вадим Денисенко, Украинский институт будущего, распад России
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