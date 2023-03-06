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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Политолог Юнус: В СССР вывод войск из Афганистана привел к началу кризиса. В советское время движущей силой были афганцы, а в России будут солдаты, которые воевали в Украине

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Юнус: Кремль повторяет поступки руководства Советского Союза
Юнус: Кремль повторяет поступки руководства Советского Союза
Фото: EPA

Последствия войны в Украине могут быть для России такими же, как войны в Афганистане – для СССР. Об этом сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону живущий в США азербайджанский политолог Рамис Юнус.

"Я проживаю дежавю. Мне 64 года, и я довольно активно прожил период с 1979-го по 89 год, времена советской авантюры в Афганистане. Я с первого дня проводил параллели именно с этой авантюрой и всегда говорил, что Россия идет путем Советского Союза. Я проводил параллели по всем направлениям с первого дня, как это произошло, как Советский Союз и его политическое руководство подвигли на эту авантюру. Вот эта раскрутка – сначала партизанская поддержка на уровне Javelin или Stinger, вот такого типа. А когда это приняло системный характер, и тогда же как раз-таки был Генри Киссинджер, и он как раз использовал Китай в пику Советскому Союзу и в этом вопросе. И Китай тогда перешел на сторону США в поддержке тех же моджахедов. То есть очень много параллелей", – сказал он.

Юнус отметил, что как тогда, так и сейчас руководство клюнуло на дезинформацию и ввязалось в войну.

"На самом деле когда смотришь на нынешнее руководство России, они в принципе мои ровесники, включая президента России. То есть все представители спецслужб точно так же прожили это. Более того, они прошли школу Комитета госбезопасности, там это вообще на достаточно высоком уровне было. Очень странно, что эти люди не понимают этих уроков истории", – сказал он.

Юнус подчеркнул, что в Советском Союзе вывод войск из Афганистана в 1989 году привел к началу публичного кризиса.

"Плюс центробежные силы пошли в союзных республиках. А здесь где они пойдут? В национальных республиках. Плюс помните, в советское время кто был движущей силой? Афганцы. А здесь будут солдаты, которые воевали в Украине. Как они их будут называть, "украинцами" или как, я не знаю. И вот они пойдут", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Политические деятели и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что РФ рано или поздно распадется. Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.

Россию к 2033 году ждет распад или превращение в failed state. Такой прогноз дала почти половина экспертов по внешней политике, опрошенных аналитическим центром Atlantic Council.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Афганистан, война России против Украины, распад России, Рамис Юнус
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