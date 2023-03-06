Политолог Юнус: В СССР вывод войск из Афганистана привел к началу кризиса. В советское время движущей силой были афганцы, а в России будут солдаты, которые воевали в Украине

"Я проживаю дежавю. Мне 64 года, и я довольно активно прожил период с 1979-го по 89 год, времена советской авантюры в Афганистане. Я с первого дня проводил параллели именно с этой авантюрой и всегда говорил, что Россия идет путем Советского Союза. Я проводил параллели по всем направлениям с первого дня, как это произошло, как Советский Союз и его политическое руководство подвигли на эту авантюру. Вот эта раскрутка – сначала партизанская поддержка на уровне Javelin или Stinger, вот такого типа. А когда это приняло системный характер, и тогда же как раз-таки был Генри Киссинджер, и он как раз использовал Китай в пику Советскому Союзу и в этом вопросе. И Китай тогда перешел на сторону США в поддержке тех же моджахедов. То есть очень много параллелей", – сказал он.
Юнус отметил, что как тогда, так и сейчас руководство клюнуло на дезинформацию и ввязалось в войну.
"На самом деле когда смотришь на нынешнее руководство России, они в принципе мои ровесники, включая президента России. То есть все представители спецслужб точно так же прожили это. Более того, они прошли школу Комитета госбезопасности, там это вообще на достаточно высоком уровне было. Очень странно, что эти люди не понимают этих уроков истории", – сказал он.
Юнус подчеркнул, что в Советском Союзе вывод войск из Афганистана в 1989 году привел к началу публичного кризиса.
"Плюс центробежные силы пошли в союзных республиках. А здесь где они пойдут? В национальных республиках. Плюс помните, в советское время кто был движущей силой? Афганцы. А здесь будут солдаты, которые воевали в Украине. Как они их будут называть, "украинцами" или как, я не знаю. И вот они пойдут", – сказал он.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
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