Политолог Юнус: Лаврову не просто так дали визу в США. С ним здесь популярно поговорили на ядерную тематику

"Лаврову дали визу [для визита] в Организацию Объединенных Наций. Но не просто так ему дали – здесь с ним популярно поговорили на ядерную тематику. Просто так американцы визу ему давать не будут. Не для того же дали ему визу, что он пришел в Америку, выступил, встал и ушел", – сказал политолог.

По его словам, людям такого уровня визы даются для того, чтобы можно было обсудить определенные вещи без свидетелей.

"И после этого, заметьте, ядерная риторика, которая так муссировалась каждый божий день, на сегодня исчезла. И китайцы, конечно, приложили к этому руку довольно серьезно. Индусы тоже приложили, но в первую очередь китайцы это сделали. Неслучайно в 12-пунктном мирном предложении [Китая] ядерная тема тоже была зафиксирована. То есть китайцы показывают, насколько это их интересует", – сказал Юнус.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Лавров выступал на заседании 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходила в Нью-Йорке, 22 сентября 2022 года. Для участия в сессии Москва запросила у Вашингтона 56 виз – для Лаврова и членов его делегации. Однако источник сообщил Reuters, что США одобрили всего 24 визы.