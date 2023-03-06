Политолог Юнус: Лаврову не просто так дали визу в США. С ним здесь популярно поговорили на ядерную тематику

"Лаврову дали визу [для визита] в Организацию Объединенных Наций. Но не просто так ему дали – здесь с ним популярно поговорили на ядерную тематику. Просто так американцы визу ему давать не будут. Не для того же дали ему визу, что он пришел в Америку, выступил, встал и ушел", – сказал политолог.
По его словам, людям такого уровня визы даются для того, чтобы можно было обсудить определенные вещи без свидетелей.
"И после этого, заметьте, ядерная риторика, которая так муссировалась каждый божий день, на сегодня исчезла. И китайцы, конечно, приложили к этому руку довольно серьезно. Индусы тоже приложили, но в первую очередь китайцы это сделали. Неслучайно в 12-пунктном мирном предложении [Китая] ядерная тема тоже была зафиксирована. То есть китайцы показывают, насколько это их интересует", – сказал Юнус.
Лавров выступал на заседании 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходила в Нью-Йорке, 22 сентября 2022 года. Для участия в сессии Москва запросила у Вашингтона 56 виз – для Лаврова и членов его делегации. Однако источник сообщил Reuters, что США одобрили всего 24 визы.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума несколько раз говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
1 января 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.