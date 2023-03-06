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Политолог Юнус: Лаврову не просто так дали визу в США. С ним здесь популярно поговорили на ядерную тематику

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Политолог объяснил, почему Лаврову дали визу для поездки в ООН
Политолог объяснил, почему Лаврову дали визу для поездки в ООН
Фото: EPA

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита в США на сессию ООН объяснили, что не стоит угрожать применением ядерного оружия. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал живущий в США азербайджанский политолог Рамис Юнус.

"Лаврову дали визу [для визита] в Организацию Объединенных Наций. Но не просто так ему дали – здесь с ним популярно поговорили на ядерную тематику. Просто так американцы визу ему давать не будут. Не для того же дали ему визу, что он пришел в Америку, выступил, встал и ушел", – сказал политолог.

По его словам, людям такого уровня визы даются для того, чтобы можно было обсудить определенные вещи без свидетелей.

"И после этого, заметьте, ядерная риторика, которая так муссировалась каждый божий день, на сегодня исчезла. И китайцы, конечно, приложили к этому руку довольно серьезно. Индусы тоже приложили, но в первую очередь китайцы это сделали. Неслучайно в 12-пунктном мирном предложении [Китая] ядерная тема тоже была зафиксирована. То есть китайцы показывают, насколько это их интересует", – сказал Юнус.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Лавров  выступал на заседании 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходила в Нью-Йорке, 22 сентября 2022 года. Для участия в сессии Москва запросила у Вашингтона 56 виз – для Лаврова и членов его делегации. Однако источник сообщил Reuters, что США одобрили всего 24 визы.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума несколько раз говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

1 января 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Китай, ООН, ядерное оружие, Сергей Лавров, война России против Украины, Рамис Юнус
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