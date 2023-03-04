Кислица о выступлении Лаврова: Позорный придурок! Мог бы быть комиком, если бы его не ожидало пожизненное заключение

Лавров заявил, что РФ "пытается остановить войну". По его словам, война была начала "против России с участием украинцев". Аудитория ответила на заявление главы МИД РФ громким смехом.

"Шутник, шут или придурок. Шутник – это забавный персонаж, встречающийся в цирке, а шут – это человек, который развлекает своего хозяина. "Война, которая была развязана против нас", – говорит Лавров, высмеивая себя, вызывая унизительный смех публики. Позорный придурок!" – написал Кислица.

A joker, jester or jerk. A joker is a funny character found in circus while a jester is a person who is employed to entertain his master. “The war that was launched against us,” says bathetic lavrov making fun of himself provoking humiliating audience laughter. Ignominious jerk! pic.twitter.com/RvSGmQZdZp — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 3, 2023

Позже он добавил, что если бы Лавров "не собирался провести остаток своих дней на скамье подсудимых перед пожизненным заключением за военные преступления, он мог бы выступать в Comedy Central".