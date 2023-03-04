Кислица о выступлении Лаврова: Позорный придурок! Мог бы быть комиком, если бы его не ожидало пожизненное заключение

Лавров заявил, что РФ "пытается остановить войну". По его словам, война была начала "против России с участием украинцев". Аудитория ответила на заявление главы МИД РФ громким смехом.
"Шутник, шут или придурок. Шутник – это забавный персонаж, встречающийся в цирке, а шут – это человек, который развлекает своего хозяина. "Война, которая была развязана против нас", – говорит Лавров, высмеивая себя, вызывая унизительный смех публики. Позорный придурок!" – написал Кислица.
A joker, jester or jerk. A joker is a funny character found in circus while a jester is a person who is employed to entertain his master. “The war that was launched against us,” says bathetic lavrov making fun of himself provoking humiliating audience laughter. Ignominious jerk! pic.twitter.com/RvSGmQZdZp— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 3, 2023
Позже он добавил, что если бы Лавров "не собирался провести остаток своих дней на скамье подсудимых перед пожизненным заключением за военные преступления, он мог бы выступать в Comedy Central".
If Laugh-raw was not going to spend the remainder of his days in the dock before life imprisonment for war crimes, he could have had his gigs at @ComedyCentralhttps://t.co/OzTP4A4tqQ— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 3, 2023
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и начала боевые действия на востоке Украины, в результате которых были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.