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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кислица о выступлении Лаврова: Позорный придурок! Мог бы быть комиком, если бы его не ожидало пожизненное заключение

Кислица отреагировал на выступление Лаврова
Кислица отреагировал на выступление Лаврова
Фото: EPA

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter назвал "позорным придурком" министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которого высмеяли на конференции в Индии 3 марта.

Лавров заявил, что РФ "пытается остановить войну". По его словам, война была начала "против России с участием украинцев". Аудитория ответила на заявление главы МИД РФ громким смехом.

"Шутник, шут или придурок. Шутник – это забавный персонаж, встречающийся в цирке, а шут – это человек, который развлекает своего хозяина. "Война, которая была развязана против нас", – говорит Лавров, высмеивая себя, вызывая унизительный смех публики. Позорный придурок!" – написал Кислица.

Позже он добавил, что если бы Лавров "не собирался провести остаток своих дней на скамье подсудимых перед пожизненным заключением за военные преступления, он мог бы выступать в Comedy Central".

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и начала боевые действия на востоке Украины, в результате которых были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Индия, Сергей Лавров, Сергей Кислица, война России против Украины
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