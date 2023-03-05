На конференции в Индии Лавров заявил, что Россия "пытается остановить войну" в Украине. Зал его высмеял. Видео

Конференцию Raisina Dialogue 2023 организовал в Нью-Дели аналитический центр Observer Research Foundation. Лавров вместе с председателем центра Санджоем Джоши обсуждал энергетическую стратегию России, отметил канал TVP World.

Отвечая на один из вопросов слушателей, Лавров сказал: "Мы пытаемся остановить войну, которая была начата против нас, [ее начали] используя украинский народ".

Эти слова российского министра встретили продолжительным смехом.

Услышав смех, Лавров попытался закончить мысль. Он сказал, что, "конечно, это повлияло на российскую политику", при этом слово "повлияло" он выговорил с третьего раза.

"Лавров в Нью-Дели повторил любимую историю россиян – что "мы [Россия] пытаемся остановить войну, развязанную против нас". Вы отчетливо слышите, как зал смеется над ним", – написал в Twitter советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

лавров у Нью-Делі повторив улюблену історію росіян - що "ми * росія * намагаємося зупинити війну, яку розв'язали проти нас".



Ви чітко чуєте, як зал сміється над ним. pic.twitter.com/83dFtl8jBq — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) March 3, 2023

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков назвал Лаврова "полным мудаком".

"Это самое гнусное и отвратительное правительство, вызывающее в мире чувство брезгливости. Не ужаса, даже не ненависти, а именно брезгливости", – считает он.

Все-таки Лавров полный мудак! Так опозорить наглой ложью великую страну… Это самое гнусное и отвратительное правительство, вызывающее в мире чувство брезгливости. Не ужаса, даже не ненависти, а именно брезгливости.pic.twitter.com/rKUxAmMSbs — Геннадий Гудков (@gudkov_g) March 3, 2023

"Лавров совершает международное турне со своим стендапом. Зрители искренне смеются", – прокомментировала заявление российского министра бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.