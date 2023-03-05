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На конференции в Индии Лавров заявил, что Россия "пытается остановить войну" в Украине. Зал его высмеял. Видео

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Лавров вызвал смех своими словами о войне в Украине
Лавров вызвал смех своими словами о войне в Украине
Фото: EPA

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова высмеяли на конференции в Индии, когда он сказал, что Россия пытается остановить войну в Украине. Видео опубликовало агентство ANI News.

Конференцию Raisina Dialogue 2023 организовал в Нью-Дели аналитический центр Observer Research Foundation. Лавров вместе с председателем центра Санджоем Джоши обсуждал энергетическую стратегию России, отметил канал TVP World.

Отвечая на один из вопросов слушателей, Лавров сказал: "Мы пытаемся остановить войну, которая была начата против нас, [ее начали] используя украинский народ". 

Эти слова российского министра встретили продолжительным смехом. 

Услышав смех, Лавров попытался закончить мысль. Он сказал, что, "конечно, это повлияло на российскую политику", при этом слово "повлияло" он выговорил с третьего раза. 

"Лавров в Нью-Дели повторил любимую историю россиян – что "мы [Россия] пытаемся остановить войну, развязанную против нас". Вы отчетливо слышите, как зал смеется над ним", – написал в Twitter советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков назвал Лаврова "полным мудаком".

"Это самое гнусное и отвратительное правительство, вызывающее в мире чувство брезгливости. Не ужаса, даже не ненависти, а именно брезгливости", – считает он. 

"Лавров совершает международное турне со своим стендапом. Зрители искренне смеются", – прокомментировала заявление российского министра бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. 

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

видео

Видео: ANI News / YouTube
Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Индия, Сергей Лавров, МИД России, Антон Геращенко, Геннадий Гудков, российская агрессия, война России против Украины, Юлия Мендель
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