На конференции в Индии Лавров заявил, что Россия "пытается остановить войну" в Украине. Зал его высмеял. Видео

Конференцию Raisina Dialogue 2023 организовал в Нью-Дели аналитический центр Observer Research Foundation. Лавров вместе с председателем центра Санджоем Джоши обсуждал энергетическую стратегию России, отметил канал TVP World.
Отвечая на один из вопросов слушателей, Лавров сказал: "Мы пытаемся остановить войну, которая была начата против нас, [ее начали] используя украинский народ".
Эти слова российского министра встретили продолжительным смехом.
Услышав смех, Лавров попытался закончить мысль. Он сказал, что, "конечно, это повлияло на российскую политику", при этом слово "повлияло" он выговорил с третьего раза.
"Лавров в Нью-Дели повторил любимую историю россиян – что "мы [Россия] пытаемся остановить войну, развязанную против нас". Вы отчетливо слышите, как зал смеется над ним", – написал в Twitter советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
лавров у Нью-Делі повторив улюблену історію росіян - що "ми * росія * намагаємося зупинити війну, яку розв'язали проти нас".— Антон Геращенко (@Gerashchenko7) March 3, 2023
Ви чітко чуєте, як зал сміється над ним. pic.twitter.com/83dFtl8jBq
Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков назвал Лаврова "полным мудаком".
"Это самое гнусное и отвратительное правительство, вызывающее в мире чувство брезгливости. Не ужаса, даже не ненависти, а именно брезгливости", – считает он.
Все-таки Лавров полный мудак! Так опозорить наглой ложью великую страну… Это самое гнусное и отвратительное правительство, вызывающее в мире чувство брезгливости. Не ужаса, даже не ненависти, а именно брезгливости.pic.twitter.com/rKUxAmMSbs— Геннадий Гудков (@gudkov_g) March 3, 2023
"Лавров совершает международное турне со своим стендапом. Зрители искренне смеются", – прокомментировала заявление российского министра бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Lavrov is making international tour with his standup. The audience is sincerely laughing #StopRussia #StandWithUkraine pic.twitter.com/S2GG6XNnLK— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) March 4, 2023
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.